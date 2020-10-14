رامي عياش يعلن سلبية مسحة كورونا بعد عودته من مصر

أعلن المطرب اللبناني رامي عياش، عبر حسابه على تويتر، سلبية مسحة كورونا بعد عودته من مصر بصحبة زوجته وأبنائه.

وكتب عياش "الحمد لله، شكرا على كل اللي اتطمن، إن شاء لله ما تشوفوا إلا الخير".

وكان قد أعلن عياش منذ ساعات إجراءه تحليل كورونا هو وأسرته بعد عودته من مصر وفي انتظار النتيجة.

وكتب رامي "اليوم بتطلع نتيجة PCR‏ بعد الحجر اللي عملناه فور رجعتنا من مصر، يا بشوفن اليوم يا بشوفن بعد 14 يوم، ادعوا لنا".

طرح المطرب رامي عياش كليبه الجديد "أنا ثائر"، الذي يرصد معاناة الشعب اللبناني، من كلمات نادين الأسعد، ألحان رامي عياش، توزيع داني حلو، وإخرج الكليب أنطوني يوسف.

وكتب عياش عبر تويتر: "بكل فخر أعلن عن عمل فيه من الحب الكتير والوجع الكتير والأمل الكتير.. أنا ثائر"، كما وجه عياش، الشكر للفنانة اللبنانية كارمن لبس، التي قامت بالأداء التمثيلي في الكليب، "حضورك إضافة كبيرة لهذا العمل الوطني.. كارمن لبّس شرفتيني برقيّك ومهنيتك".

وتصدر الكليب التريند في لبنان، وحقق نسبة مشاهدة عالية عبر اليوتيوب لما لمسه الكليب من معاناة الشعب اللبناني.