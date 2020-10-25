تعرف على أسعار أحدث العروض المسرحية اليوم

يقدم البيت الفني للمسرح، اليوم الأحد، مجموعة من العروض المسرحية بالقاهرة، حيث يقدم عرضي "الطوق والأسورة"، و"ريسايكل" .

ويعرض في السابعة مساء، عرض "الطوق والأسورة"، بقاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة بالعتبة، وأسعار التذاكر 25 جنيها، والذي قدم حتى الآن في نسخته الجديدة ما يزيد على 40 ليلة عرض منذ افتتاحه في يناير 2019، كما حصد عدة جوائز من المهرجانات العربية والدولية خلال عام إنتاجه، منها جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض عربي ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي عام 2019، لتصبح أول جائزة لعرض مصري في هذا المهرجان.

وتدور أحداث "الطوق والأسورة" في صعيد مصر، حيث يصور معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية.

العرض عن رواية القاص يحيى الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة فاطمة محمد علي، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل، نورهان أبو سريع، سارة مصطفى، نائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط وفرقته، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبدالمنعم، ومن إخراج ناصر عبدالمنعم.

كما يقدم على الطليعة بقاعة زكي طليمات، في الساعة الثامنة والنصف مساء، عرض "ريسايكل" وسعر التذكرة 35 جنيها.

"ريسايكل" هو إعادة تدوير لبقايا الأخلاق والمبادئ الإنسانية، التي تاهت في أكوام من مخلفات سلوك ومساوئ البشر، التي باتت تشكل خطرا على المجتمع وتحتاج وقتا طويلا لتعثر على تلك الأخلاق الحميدة في تلك الأكوام من نفايات العادات والتقاليد والأعراف، مع خليط من الأفكار السامة من عصر التكنولوجيا الحديثة، فكل تلك الفوضى تحتاج بالضرورة إلى إعادة تدوير لإنتاج مظهرا جديدا من مظاهر الإنسان ليكون ملائما للحياة.

العرض من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، وهو نتاج ورشة ارتجال مسرح الطليعة التي أقيمت قبل فترة جائحة الكورونا لمدة أربعة أشهر، يتناول إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، من خلال مجموعة من الإسكتشات، موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة وإخراج محمد الصغير.