إحالة المتهم بمعاشرة ابنته كرها في الصف إلى الجنايات بتهمة الاغتصاب

أصدرت النيابة العامة، قرارا بإحالة المزارع المتهم بمعاشرة ابنته جنسيا، للمحاكمة الجنائية، بعدما وجهت له جهات التحقيق المختصة تهمة الاغتصاب، واستغلال وجود ابنته المطلقة بمفردها داخل منزلهما بمنطقة الصف، وعاشرها كرها معاشرة الازواج على مدار 4 أشهر حتى حملت منه، قبل أن يتم ضبطه عقب الإبلاغ عنه.

واعترف فى التحقيقات بتفاصيل جريمته، مشيرا إلى أنه كان يعاني من "الكبت" عقب وفاة زوجته، وأن "ابنته جميلة زي الأجانب"، وتحركت شهوته تجاهها فقرر معاشرتها جنسيا بالقوة.

جاء قرار الإحالة إلى محاكمة الجنايات، بعد أن تسلمت الجهات المختصة تحريات المباحث حول الواقعة، التى أكدت صحة البلاغ وأن المتهم هو مرتكب الواقعة، بالإضافة إلى تقرير الطب الشرعى الذى أكد أن الفتاة -المجنى عليها- تعرضت للاعتداء من قبل والدها، واعتراف الجاني باغتصاب ابنته كرها.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، قد تمكنت الشهر الماضي، من إلقاء القبض على المتهم.

وكشفت تحريات وتحقيقات المباحث التى جرت تحت إشراف اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أحمد الوتيدي رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، أن الفتاة المجنى عليها، 21 سنة كانت متزوجة منذ قرابة عامين، وانفصلت عن زوجها منذ نحو 3 أشهر بسبب خلافات زوجية بينهما.

وفي أثناء وجود الابنة في منزل والدها، دخل عليها غرفة النوم وعاشرها معاشرة الأزواج كرهًا، واستمر في تلك العلاقة مستغلا وفاة زوجته، حتى تمكنت من الهروب، وأبلغت الشرطة.

وأوضحت التحريات والتحقيقات التى جرت بمعرفة اللواء عاصم أبو الخير مدير مباحث الجيزة، أنه فور تلقي البلاغ، انتقلت قوة من المباحث إلى منزل الأب المتهم، وألقت القبض عليه.

وجرى اقتياد المتهم، إلى مركز شرطة الصف، وبمناقشته اعترف بتفاصيل جريمته، وأنه عاشر ابنته معاشرة الأزواج عقب انفصالها عن زوجها على مدار الأشهر الماضية.