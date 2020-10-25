يونيو "الأعلى" والحدود "أمان".. تعرف على المحافظات الأكثر إصابة بكورونا

منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في مصر، شهد المنحنى الوبائي صعودا وهبوطا، فشهد أعلى معدل تسجيل إصابات في شهر يونيو الماضي، وكان أعلى الشهور منذ بداية ظهور الجائحة في مصر في الرابع من مارس الماضي، ويستعرض "الوطن" أكثر الشهور التي سجلت أعلى نسبة إصابة، وأكثر المحافظات تعرضا للفيروس.

- تم تسجيل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال يونيو الماضي 43296 إصابة، ثم تلاه شهر يوليو بعدد 25746 إصابة، ثم شهر مايو بعدد 19430 إصابة، ثم أبريل بعدد 4800 إصابة، ثم مارس بعدد 648 إصابة.

- ووصل عدد الإصابات خلال شهر أغسطس الماضي إلى 4861 إصابة، وسجل إجمالي عدد الوفيات 5184 حالة وفاة حتى أغسطس، منهم 5165 حالة وفاة من المصريين، و19 حالة وفاة من الأجانب، وبلغ معدل الوفيات 5.3% من الإصابات.

- سجلت محافظة القاهرة أعلى عدد إصابات من الأجانب، حيث بلغت 51 إصابة، يليها محافظة البحر الأحمر وسجلت 32 إصابة، ثم محافظة أسوان 30 إصابة، وكانت محافظات الغربية، المنوفية، المنيا، سوهاج وشمال سيناء أقل المحافظات تسجيلاً لإصابات الأجانب.

- وفي شهر يونيو تم تسجيل أعلى معدل نمو للإصابات في محافظات الدقهلية ودمياط والجيزة والإسكندرية والمنيا في الأسبوع الثاني، ثم حدث انخفاض مفاجئ في المعدل مع ثبات لذلك الانخفاض حتى الآن.

- وسجلت محافظات الحدود أقل معدلات نمو، مما يشير إلى أن وتيرة انتشار المرض ضعيفة في تلك المحافظات، حيث تأخر ظهور أو تسجيل أول حالات إصابة بالفيروس في معظم محافظات الحدود لمدة تتراوح من أسبوعين لثمانية أسابيع، وذلك بخلاف باقي المحافظات التي ظهر بها الفيروس.

- وشهد المنحنى الوبائي في مصر خلال شهر أغسطس انخفاضا ملحوظا في تسجيل عدد الإصابات، فوصل عدد المصابين بالفيروس 99 ألف إصابة، وتراوحت الإصابات اليومية خلاله من 159 لـ179 إصابة، وشهد التسجيل اليومي من ذلك الحين استقرار، وفيما يتعلق بشهر سبتمبر كان هو الشهر الذي كسرت فيه مصر حاجز الـ100 ألف إصابة بالفيروس، وتحديدا في السابع من سبتمبر الماضي.