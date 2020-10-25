فاروق حسني: 5 جوائز بمسابقتي الجديدة "حسبت الحسبة ولقيت فلوسي هتكفي"

كشف الدكتور فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، تفاصيل العام الثاني من مسابقة مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، قائلا: إن "الهدف منها هو تحريك الشباب الجديد للعمل واستهدافه للمبدعين في مصر، مؤكداً استحداث جوائز في الأدب والشعر مستقبلا.

وعن إطلاقه الدورة الأولي من مسابقة مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون، قال خلال حواره مع الإعلامية منة الشرقاوي، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، "هدفنا تحرك الشباب الجديد للعمل، والابتعاد عن الخناقات، عشت في الثقافة 23 سنة، وبناء على ذلك كان لا بد من تقديم ذلك للشباب".

وأشار إلى أن النسخة الثانية من المسابقة ستتضمن 5 جوائز، مازحا: "حسبت الحسبة ووجدت أن فلوسي هتكفي ونستهدف المبدعين".

وذكر أن العام الماضى من المسابقة شهد البدء بفرع واحد، وتم إضافة جوائز التصوير الضوئي والنحت والعمارة والنقد.

كما وجه رسالته لشباب المبدعين، قائلا: "تقبلوا بعضكم البعض، بعيدا عن التنافر، لأنه لا ينتج فن أو إبداع صحي، فأنتم أمل ومستقبل الوطن".

وتابع أن لديه اهتمام كبير بالمسابقة الخاصة به ومؤسسته للثقافة والفنون، مشيرا إلى أنه قليل الظهور على الساحة الإعلامية وسيتوقف عن الظهور التلفزيوني تماما في وقت ما.

جائزة تصل لـ50 ألف جنيه.. تفاصيل مسابقة فاروق حسني للفنون والثقافة

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، فتح باب التقدم لجوائز الفنون لمؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون لعام 2021، لمسابقات الرسم والنحت والنقد الأدبي، حيث يتم تقديم طلبات الترشح لتقبل المشاركات بدءًا من الساعة 1 ظهرًا بتاريخ 1 أكتوبر وحتى الساعة 12 صباحًا من 1 نوفمبر المقبل.

وتستعرض "الوطن" الشروط المطلوبة للتقدم للجوائز وتفاصيل المسابقات، كالتالي:

مسابقة التصوير "رسم" والنحتقيمة الجوائز- الجائزة الأولى: تصل قيمة الجائزة الأولى إلى 50 ألف جنيه.

- الجائزة الثانية: تصل قيمة الجائزة الثانية إلى 30 ألف جنيه.

- الجائزة الثالثة: تصل قيمتها إلى 20 ألف جنيه.

الشروط المطلوبة- أن يكون المتقدم للمسابقة مصري الجنسية.

- أن يكون عمر المتقدم بين 18 و35 عامًا عند التقديم للمسابقة.

- أن يكون العمل الفني لوحة تصوير ألوان إكريليك زيتية "وسائط متعددة".

- يشترط ألا يزيد أحد أضلاع العمل الفني المشارك عن 120 سم بالإطار الخارجي.

- أن يكون العمل الفني من إنتاج آخر عامين بحد أقصى.

- التسجيل في المسابقات عن طريق ملء استمارة التسجيل المتاحة على موقع المؤسسة.

- أن يكون العمل الفني أصليًا من إنتاج المتقدم ويمتلك الحقوق الفكرية له.

- أن تكون صورة العمل الفني المحملة في التقديم ذات جودة ودقة عالية وواضحة ومناسبة للنشر والطباعة.

- لم يسبق للعمل المقدم الاشتراك في أي من المسابقات الأخرى المحلية أو الدولية أو الحصول على جوائز.

- لا يحق للمتقدم الاشتراك بأكثر من عمل واحد فقط.

- جميع الاشتراكات يتم إرسالها عن طريق الموقع ولا ينظر لأي طلبات أخرى.

- يقر المتقدم بصحة البيانات المقدمة والموافقة والالتزام بالشروط والقواعد والأحكام للمسابقات.

مسابقة النقد الفني التشكيليقيمة الجوائز- الجائزة الأولى: تصل قيمة الجائزة الأولى إلى 30 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: تصل قيمة الجائزة الثانية إلى 20 ألف جنيه.

- الجائزة الثالثة: تصل قيمة الجائزة الثالثة إلى 10 آلاف جنيه.

الشروط المطلوبة- أن يكون المتقدم للمسابقة مصري الجنسية.

- أن يكون عمر المتقدم بين 18 و35 عامًا، عند التقديم للمسابقة.

- أن يكون العمل الفني لوحة تصوير ألوان إكريليك زيتية "وسائط متعددة".

- يشترط ألا يزيد أحد أضلاع العمل الفني المشارك عن 120 سم بالإطار الخارجي.

- أن يكون العمل الفني من إنتاج آخر عامين بحد أقصى.

- التسجيل في المسابقات يكون عن طريق ملء استمارة التسجيل المتاحة على موقع المؤسسة.

- أن يكون العمل الفني أصليًا من إنتاج المتقدم وأنّه يمتلك الحقوق الفكرية له.

- أن تكون صورة العمل الفني المحملة في التقديم ذات جودة ودقة عالية وواضحة ومناسبة للنشر والطباعة.

- لم يسبق للعمل المقدم الاشتراك في أي من المسابقات الأخرى المحلية أو الدولية أو الحصول على جوائز.

- لا يحق للمتقدم الاشتراك بأكثر من عمل واحد فقط.

- جميع الاشتراكات يتم إرسالها عن طريق الموقع ولا ينظر لأي طلبات أخرى.

- يقر المتقدم بصحة البيانات المقدمة والموافقة والالتزام بالشروط والقواعد والأحكام للمسابقات.