بمقدم 40 ألف جنيه.. شروط حجز وحدة في "سكن مصر" بـ5 محافظات

مشروع "سكن مصر" يأتي ضمن المشروعات المطروحة للحجز في 5 مدن جديدة هي: "أكتوبر الجديدة، القاهرة الجديدة، المنيا الجديدة، غرب قنا، ناصر غرب أسيوط"، بإجمالي 691 شقة سكنية بمساحات تتراوح من 106 أمتار، وحتى 118 مترا.

تفاصيل كراسة شروط "سكن مصر":

- يبلغ مقدم الحجز للوحدات السكنية 40 ألف جنيه، فضلا عن مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا ترد ولا تسترد)، على أن يتمّ سداد المبالغ دفعة واحدة غير مجزأة، ويتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي – إن وجدت.

- لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد إستفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي.

- يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسؤولا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للصندوق أو للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص.

- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يجري تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن، مع فسخ العقد دون إنذار.

- أن تكون الوحدات السكنية المعروضة بغرض السكن الدائم.

- سداد العميل لمقدم جدية الحجز، والتقدم لحجز الوحدة السكنية بمثابة إقرار منه بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المبينة تفصيليًا بكراسة الشروط ووافق عليها موافقة نهائية غير قابلة للإلغاء.

- التخصيص شخصي ولا يجوز للعميل استبدال أو تغيير الوحدة السكنية مع عميل آخر، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل معها بأي نوع من التعاملات إلا بموافقة كتابية من الهيئة وجهة التمويل وبشرط سداد المصاريف المقررة لديهما.

- ما لم يرد بشأنه نص خاص في الشروط، تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

شروط الحجز:

1-أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

2-ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ الحجر وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

3-يُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري من خلال مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل لمدة تصل إلى 20 عامًا.

4-أن يكون المتقدم من متوسطي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من كافة مصادر دخله عن 600 ألف جنيه سنويًا للأسرة (بما يعادل 50 ألف جنيه شهريًا)، وعن 480 ألف جنيه سنويًا للأعزب، (بما يعادل 40 ألف جنيه شهريًا).