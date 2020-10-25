عضو اتحاد الغرف: 30% من السيارات المستوردة بمصر "فرنسية"

رفض علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، دعوات المقاطعة للمنتجات الفرنسية التي بدأت تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا راسخة ولا يمكن أن تتأثر بتلك الدعوات.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عن غضبهم إزاء كلمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حفل تأبين لمدرس فرنسي، الذي أقيم في جامعة السوربون عندما قال ماكرون خلال الحفل الذي أقيم في جامعة السوربون: "صمويل باتي قتل لأن الإسلاميين يريدون الاستحواذ على مستقبلنا ويعرفون أنهم لن يحصلوا على مرادهم بوجود أبطال مطمئني النفس مثله".

بعد كلمة الرئيس الفرنسي اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا، وطالب المستخدمون بمقاطعة المنتجات الفرنسية وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في معظم الدول العربية هاشتاج يطالب بمقاطعة المنتجات ليتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "السبع" لـ"الوطن"، إن خبرة السنوات الماضية أكدت أن المقاطعات التجارية والاقتصادية المتعلقة بتوترات سياسية لم تتاثر الإ في حالة الحروب المباشرة بين الدول.

وأشار "السبع" إلى أن السيارات الفرنسية التي تستوردها مصر من الخارج لا تقل عن 30% من إجمالي عدد السيارات المستوردة، لافتا إلى أن تلك النسبة ارتفعت بعد تطبيق زيرو جمارك على السيارات الأوروبية مطلع 2019.

ولفت إلى أن أشهر ماركات السيارات الفرنسية التي تشهد إقبالا من المصريين، هي ستروين وبيجو ورينو.

يبلغ حجم محفظة التعاون بين مصر وفرنسا على مدار 45 عاما نحو 5.3 مليار يورو، تتنوع بين قطاع البنية التحتية والإسكان والطاقة والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والآثار.

التعاون المصري - الفرنسي ينصب بشكل كبير على دور الوكالة الفرنسية للتنمية التي وقعت نحو 42 بروتوكول تعاون مالي مع الحكومة المصرية، سواء في مشروعات بنية تحتية مثل مترو الأنفاق أو مشروعات زراعية منذ عام 1974.