فيديو.. بسمة وهبة تطلب من المصابات بسرطان الثدي بالإمارات التواصل معها

نشرت الإعلامية بسمة وهبة عبر حسابها الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو تطلب فيه من السيدات المصابات بسرطان الثدي في دولة الإمارات التواصل معها من خلال الرسائل.

وجاء في فيديو "وهبة": "مساء الخير من فضلكم أي مصابات بسرطان الثدي بدولة الإمارات التواصل معي على الخاص ومنتظرة رسائلكم".

فيديو.. بسمة وهبة بعد العملية: زهقت من لندن وهنزل مصر وأزور "أم هاشم"

عرضت الإعلامية بسمة وهبة، فيديو جديد لها من لندن، وذلك عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، وظهرت خلاله وهي تمسك مسبحة صفراء في يدها، وفي الخلفية القرآن الكريم بصوت أحد القراء، حيث أكدت في الفيديو خروجها من المستشفى ورغبتها في العودة لمصر.

وقالت "وهبة": "الحمد لله أنا خرجت من المستشفى لكن أنا مخنوقة ومش قادرة أقعد في لندن، وقلت للدكتور بتاعي ليه عايزني أقعد فقالي أي حد يعمل عملية لازم يبقى جنب الدكتور والمستشفى، وأنا اقترحت عليه اقتراح قولت له لو أنا تعبت أو جرى لي حاجة هبقى أجي وأنا عندي يقين أني هبقى كويسة لأني في مصر ببقى كويسة".

وأضافت: "جوزي وحشني وبنتي خديجة وحشتني وأهلي وحشوني ونفسي أنزل عشان أروح لعبدالعزيز وعبدالرحمن وأسافر لهم لو ربنا أراد وسهل ومش قادرة أقعد في لندن بتخنق واديني قاعدة في الأوتيل عاملة إيه يعني ولا حاجة".

وأكدت الإعلامية أنها قررت العودة لمصر: "أنا هنزل مصر مش قادرة وبعدين أنا استخرت الله وربنا ييسر اللي فيه الخير وأنا محضرة الشنط وهنزل مش قادرة أقعد بصراحة ومش عارفة قولتها قبل كده وبعيدها تاني الناس اللي عايشة برة مصر مش غصب عنها لكن بمزاجها وفيه ناس بتدرس وناس بتاكل عيش وناس عندها منح ووظايف وفيه ناس عندهم اختيار بس اختاروا برة لكن أنا مبعرفش".

وأوضحت "وهبة"، أنها تفضل مصر عن لندن: "هوا مصر حاجة تانية ولو أني في مصر مبخرجش ولا بنزل ولا بطلع ولا بروح ولا باجي لكن لو حتى قاعدة في البيت أو اوضتي أو مكتبي أحسن من أني أخرج هنا كل يوم الجو هنا سيئ وكئيب ولندن مبقتش لندن ومعظم المحلات قافلة والمولات فاضية والناس مرعوبة وأحنا عندنا مصر أحلى وأحسن".

وأشارت بسمة وهبة أنها السبب في تأجيل حفل خطوبة ابنة زوجها النائب علاء عابد: "الغلبانة نادين بنت جوزي علاء عايزة تعمل خطوبتها بقالها 3 شهور وأنا مطلعة عنيها وهو في عز ماهو محتاج زوجته وأنا تعبانة وعاملة عملية وهو اللي بيعتذر لي أنه مش معايا وأنا اللي بعتذر له أني مش معاه والمفروض أبقى واقفة جنبه ومعاه الله يصلح حاله وييسر له اللي فيه الخير".

وأضافت: "عايزة أنزل أشوف شغلي وافتح المطعم بتاعي والكورس اللي أخدته في لندن".

ولفتت الإعلامية بسمة وهبة إلى رغبتها في عمل حملة توعية عن مرض السرطان: "أحنا في شهر أكتوبر ولازم نعمل توعية عن مرض السرطان والكشف المبكر ونفسي أعمل مؤتمر واتكلم مع الناس كلها وكل المرضى ييجوا ويسألوا وأنا أجاوبهم بناء على تجربة مش رأي طبي وهجيب لهم حد رأي طبي وأنا كويسة وهبقى كويسة لو عملت ده".

وأكدت "وهبة"، جديتها في السفر لمصر: "أنا هقوم أحضر الشنط وزهقت واتخنقت هنا" مضيفة: "أول ما هنزل هروح لأم هاشم السيدة زينب لأني بحبها حب مش هقوله ومش هقول بحبها قد إيه ومش عايزة حد يعرف الغرام اللي بيني وبينها"، وتساءلت: "مين هيجي معايا ومين هيجي معايا نعمل خير هناك ونزور أم العواجز صحيح بحبها قوي قوي ووحشتيني يأم هاشم".