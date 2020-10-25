المبعوثة الأممية إلى ليبيا تشكر حفتر على دعمه لحقن دماء الليبيين

وجهت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، الشكر للقائد الأعلى للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر على ما بذله من مجهود وطني لإنجاح مفاوضات وقف إطلاق النار، والتي دلت على رغبته في السلام وإنهاء حالة الاحتقان التي سادت لفترة طويلة، وحقنت دماء الليبيين.

وأعربت المبعوثة الأمميةن وفقا لقناة "ليبيا الحدث" اليوم، عن سعادتها من توصل اللجنة العسكرية 5+5 إلى اتفاق يتضمن وقف مستدام لإطلاق النار في ليبيا، واصفة ثمار الاجتماعات بأنها نتيجة جهود عظيمة بين العسكريين في اللجنة المشتركة، نتيجة عمل وطني جاد وشاق، موضحة أن الروح الوطنية سادت بين أطراف الاتفاق الليبي، على مدار المفاوضات التي تمت، آملة أن يسهم هذا الأمر في إنهاء معاناة الليبيين، وأن يحقق نجاحًا لليبيا على المستويين السياسي والاقتصادي.