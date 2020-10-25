محافظ القاهرة يوقع عقد تطوير منطقة الطيبي بالسيدة زينب بـ500 مليون

وقع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وخالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات عقد لتطوير منطقة "الطيبي" بحي السيدة زينب "روضة السيدة 2" المجاورة لمشروع تل العقارب "روضة السيدة 1" بتكلفة قدرها 500 مليون جنيه.

وأكّد محافظ القاهرة، في بيان صادر اليوم، أنَّ توقيع هذا العقد يأتي في إطار الخطة القومية للدولة وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات غير الآمنة ونقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرًا إلى أنَّه مشروع متكامل يراعي النسق العمراني للقاهرة الفاطمية الإسلامية يوفر وحدات سكنية بمساحات مختلفة تراعي احتياجات المواطنين.

وأضاف أنَّ مشروعات التطوير فى المنطقة لاتوفر حياة كريمة لسكان المنطقة فقط بل تمثل إضافة قوية لإعادة إحياء القاهرة التراثية .وأضاف المحافظ أن مشروع تطوير منطقة الطيبي "روضة السيدة 2"، سيتمّ الإنتهاء منه خلال 18 شهرًا ويتضمن إنشاء 15 عمارة سكنية "أرضي"، و5 أدوار متكررة بإجمالي 700 وحدة سكنية، إلى جانب إنشاء 50 وحدة تجارية على مساحة 10.5 فدان، إضافة إلى منطقة خدمات تشمل نقطة شرطة وحضانة وأماكن عامة "ملاعب وحدائق"، مؤكدًا أنَّه سيتمّ بالتوازي مع إنشاء هذا المشروع عمل تطوير لمنطقة أبو الريش بالكامل.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنَّه منذ إعلان "الطيبي" منطقة إعادة تخطيط وحرصًا على إخراج المشروع كوحدة متكاملة تقرر تنفيذ نفس النموذج السابق تنفيذه في المرحلة الأولى "روضة السيدة 1" بتطوير المنطقة وفق طراز معماري يحاكي طبيعة القاهرة التاريخية.

وذكر خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أنَّ هناك رؤية للتغيير العمراني بالعاصمة لإبراز الجانب التاريخى المميز لها سواء فى المرحلة الخديوية أو المرحلة الفاطمية لخلق بيئة جديدة للمواطن والتى تعد من أكبر اهتمامات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنَّه سيتمّ تنفيذ عدة مشروعات بمنطقة السيدة زينب.

وأضاف "صديق"، أنَّه سيتمّ ضغط مدة تنفيذ المشروع من 38 إلى 18 شهرًا تطبيقاً لسياسة الدولة بضغط مدة التنفيذ إلى أقل مدة ممكنة لسرعة نقل السكان إلى الوحدات الجديدة.

وكانت محافظة القاهرة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات طورت منطقة تل العقارب وأنشأت مكانها "روضة السيدة 1" على مساحة 6.5 فدان بتكلفة 330 مليون جنيه وضم المشروع 816 وحدة سكنية و198 محلًا، ومثل نقلة حضارية كبرى لسكان المنطقة الذين تمّ إعادتهم إليها بعد انتهاء التطوير خاصة أنَّه يضم كافة الخدمات، وتمّ تعيين جهاز إداري متخصص للحفاظ عليه، كما تمّ التعاقد مع شركتي أمن وصيانة للحفاظ على المباني والمشروع.