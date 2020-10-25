لليوم الثاني.. ارتفاع قياسي في معدل الإصابات اليومية بأمريكا

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت لليوم الثاني على التوالي زيادة غير مسبوقة بأكثر من 80 ألف حالة في حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة اليوم الأحد أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس السبت 83718 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 83757 إصابة في اليوم السابق، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وذكرت الجامعة أن حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في الولايات المتحدة ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 914 حالة وفاة جديدة، مقابل 943 وفاة الجمعة.

وسجلت في الولايات المتحدة إجمالا منذ بداية الجائحة، حسب بيانات الجامعة، ثمانية ملايين و578 ألفا و63 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 224 ألفا 906 حالات وفاة، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.

وقال الدكتور تادروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أمس الأول، إن العالم يمر بمرحلة صعبة من وباء "كورونا"، خاصة في النصف الشمالي من الكوكب، منوهًا بأن الأشهر المقبلة ستكون صعبة وأن كثيرًا من البلدان ستكون في خطر، وتواجه الكثير من المستشفيات وغرف العناية المركزة عبئًا كبيرًا بالفعل.

يقترب عدد إصابات فيروس كورونا، في جميع أنحاء العالم من 42.5 مليون إصابة، فيما تجاوز عدد الوفيات بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19 المليون حالة وفاة.

وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز"، أنّ أكثر من 42.4 مليون شخص على مستوى العالم، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس، المسبب لوباء كوفيد-19، إلى 1,146,185، وفاة.

ومنذ اكتشاف أولى حالات إصابات كورونا في مدينة ووهان، وسط الصين، في ديسمبر 2019، جرى تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، وفقا لوكالة "رويترز".