إصابة مدير مكتب نائب الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

قال ديفين أومالي، المتحدث باسم مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الأحد، إن الاختبارات أثبتت إصابة مارك شورت، مدير مكتب بنس، بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أومالي، قوله: "الاختبارات التي أجريت لنائب الرئيس بنس، والسيدة بنس، جاءت سلبية بشأن كوفيد-19، اليوم، وهما في صحة جيدة".

وكانت ثلاثة مصادر مطلعة قد أفادت بإصابة مارتي أوبست، أحد أقرب المستشارين السياسيين لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة "بلومبرج"، إنه لم يتضح على الفور ما إذا كان أوبست قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس التاجي أم لا.

وأوضحت المصادر أنه على الرغم من أن أوبست ليس موظفا حكوميا، إلا أنه غالبا ما يكون على اتصال مع بنس، وموظفيه كما أنه يزور البيت الأبيض، مشيرة إلى أن آخر مرة التقى فيها أوبست ببنس كانت منذ حوالي أسبوع لكنه لم يقترب بشدة منه.

يذكر أن سلطات الصحة في الولايات المتحدة الأمريكية، منحت ترخيصا كاملا لاستعمال عقار "ريمديسيفير" لعلاج مصابي كوفيد-19.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المصل المضاد لفيروس كورونا سيكون متواجدا قبل نهاية هذا العام، وسيجري توزيعه بشكل سريع.

وأضاف خلال المناظرة الأخيرة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بمدينة ناشفيل، أن شركات "جونسون وجونسون" و"مودرينا" و"فايزر" وغيرها من الشركات الصيدلانية الأخرى تعمل على تصنيع وتوفير اللقاح.

وشدد ترامب، على أنه يعول على الجيش في توزيع المصل على الأمريكان، وأن لديهم العديد من الأجهزة التي ستساعد في توزيعه، مؤكدًا أنه فور توافر اللقاح سيكون لدى الولايات المتحدة الأمريكية 100 مليون جرعة وسيقومون بتوزيعها.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لولا التدابير الاحترازية التي جرى اتخاذها لمات 2.2 مليون أمريكي جراء فيروس كورونا.

وأضاف "ترامب"، أنهم قاموا بالإغلاق في وقت مبكر بسبب الوباء الذي جاء من الصين، مؤكدًا أن أوربا ودول عديدة حول العالم تتعرض لموجة ثانية وأن معدل الوفاة منخفض في الولايات المتحدة الأمريكية عن أوروبا وأي دولة أخرى، مؤكدًا وجود زيادة في الاصابات بولايات فلوريدا وتكساس وأريزونا وأماكن أخرى، متوقعًا انتهائها.