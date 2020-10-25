بينهم "أيتن ومالك".. فنانون يغادرون "الجونة" لتصوير أعمال فنية

في اليوم الثاني من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، والذي افتتح مساء أمس الجمعة الماضي، غادر عدد من الفنانين "الجونة" لارتباطهم بتصوير أعمالهم الفنية.

أحمد مالك، غادر مهرجان الجونة، لارتباطه بتصوير مشاهده في فيلم قمر 14 للمخرج هادي الباجوري، تأليف محمود زهران، والذي يضم عددا من النجوم أبرزهم أحمد الفيشاوي، بيومي فؤاد، محمد علاء، أحمد مالك، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة ومي الغيطي، ويتناول الفيلم عددًا من قصص الحب المختلفة.

ومساء الخميس، عرض الفيلم العالمي The Furnace، الذي يشارك فى بطولته الفنان المصرى أحمد مالك، ضمن فعاليات اليوم الأول من مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

ويسرد الفيلم، قصة سقوط شاب أفغاني بإحدى المناطق النائية بالصحراء، مع رجل غامض يسعى لسرقة الذهب، كما يتناول حالة التهافت على الذهب بأستراليا، والتي كانت ظهرت في تسعينيات القرن التاسع عشر، والفيلم من تأليف وإخراج المخرج الأسترالي Roderick MacKay.

ويجسد الفنان أحمد مالك خلال أحداث الفيلم، شخصية "حنيف" الشاب الأفغاني، وعرض الفيلم للمرة الأولى عالميا، خلال مهرجان فينيسيا الدولي، ضمن مسابقة "آفاق".

أيتن عامر، و أحمد رزق، غادرا "الجونة" لارتباطهما بتصوير مشاهدهما في أحداث مسلسل "في يوم وليلة"، ويشاركهما البطولة صلاح عبد الله، داليا مصطفى، ونضال الشافعي، ومحمد مهران، وولاء الشريف، ومحمد جمعة، وحسني شتا، والعمل من إنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، ومن سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل.

تدور أحداث مسلسل "في يوم وليلة" على مدار 35 حلقة، والمقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية الموسم الشتوي المقبل.

يشار إلى أن النجم أحمد رزق يظهر بشخصية مهندس ديكور خلال سياق المسلسل، وهو متزوج من الفنانة أيتن عامر، ولديه طفلة منها في عمر 12 عامًا، ومع تطور الأحداث ينفصل عنها، وتتوالى الأحداث.

كما غادرت الفنانة مي سليم، منطقة الجونة، بعد مشاركتها في حفل الافتتاح لارتباطها بتصوير مشاهدها في أحداث مسلسل "ضربة معلم"، بطولة محمد رجب.

وينتمي مسلسل "ضربة معلم" إلى نوعية مسلسلات الـ45 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي، ويشارك في بطولته كل من مي سليم، وإنعام سالوسة، ورياض الخولي، محمد نجاتي، ومحمد عز، ومحسن منصور، من تأليف أحمد عبدالفتاح.