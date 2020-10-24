صور.. عصابة "بـ100وش" تقتحم مهرجان الجونة بأزياء غريبة

شهد افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة تواجد عصابة مسلسل "بـ100 وش"، ولكن بأزياء "غريبة" لفتت انتباه الجمهور إليها.

وحرص مصطفى درويش على حضور افتتاح المهرجان ببدلة لونها "نبيتي" لفتت الأنظار إليه.

كما حضر إسلام إبراهيم ببدلة سوداء مليئة بالدبابيس الذهبية، وفي ثاني أيام المهرجان ارتدى بنطالًا لونه "روز" وقميصًا أبيضًا مليء بالرسومات، وجاكيت "فسدقي" اللون.

أما زينب غريب فظهرت في الافتتاح بفستان بنفسجي اللون ويبدو أنه "مكرمش"، وكأنه يحتاج مكواة، بينما ظهر حسن أبو الروس ببدلة سوداء وقبعة على رأسه، وفي جاكيت البدلة مرسوم نسر كبير.

وعلى جانب آخر، شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي عرض فيلم قصير بتعليق صوتي للفنان ماجد الكدواني، استعرض الأزمات التي تعرضت لها السينما بشكل عام على مدار تاريخها، وهذا العام بشكل خاص حيث انتشار جائحة كورونا وتوقف تصوير وعرض بعض الأفلام.

وقامت إدارة المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم أحمد السقا، وتامر حسني، ومحمد هنيدي، ويسرا، ومحمد رمضان، وخالد الصاوي، وأصالة، وإلهام شاهين، ونيللي كريم، وخالد النبوي، ولبلبة، وأحمد داود، وروجينا، وأشرف زكي، وجومانا مراد، ومحمد جمعة، وسلوى خطاب، وريهام عبدالغفور، وهالة صدقي، وسلوي خطاب، وجميلة عوض، ونجلاء بدر.

وضمت قائمة الحضور أيضًا ياسمين صبري، وأمينة خليل، وميريهان حسين، وغادة عادل، ودينا الشربيني، ولقاء الخميسي، وعمرو سعد، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، ونضال الشافعي، ووفاء عامر، ومريم حسن، ورزان مغربي، ومحيي إسماعيل، وبسمة، وأحمد رزق، ومي سليم، وهبة مجدي، وريم مصطفي، وإنجي المقدم، وآيتن عامر، وسمير صبري، وهاني رمزي، وصبري فواز، وأروى جودة، وكريم قاسم، وأحمد حاتم، ومحمد فراج، ونيقولا معوض، وأصيل عمران، واستيفاني صليبا.

وعرضت قناة "أون" الاستعدادت لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السوارية والكمامات المزركشة التي تتناسب مع فساتينهن.