دينا الشربيني وعمرو دياب يغيبان عن مهرجان الجونة

دون أسباب معلنة حتى الآن تغيبت الفنانة دينا الشربيني عن مهرجان الجونة والتي كانت حريصة على حضوره منذ بداية انطلاق دوراته السابقة، كما تغيب الهضبة عمرو دياب والذي كان معتادا أن يحيي حفل "after party" عقب افتتاح الدورات.

وكانت دينا حريصة خلال الدورات السابقة على الظهور في المهرجان مع عمرو دياب، فقد ظهرا سويا العام الماضي في الدورة الثالثة للمهرجان، نشرت الفنانة دينا الشربيني وقتها، صورة جديدة لها أثناء تواجدها بحفل عمرو دياب على هامش مهرجان الجونة.

ووصفت "دينا"، عمرو دياب بـ"الأسطورة" من خلال "ستوري" نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتبت دينا: "حفل عمرو دياب.. الأسطورة".

وظهرت دينا الشربيني برفقة عمرو دياب بالحفل، وكانت دينا حريصة في الدورة الثالثة أن تداعب المصورين "متبهدلونيش زي السنة اللي فاتت"، حيث تم التقاط صور لها في الدورة الثانية من المهرجان عرضتها للتنمر عبر السوشيال ميديا.

أقيم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وكان بدأ الحفل بتقديم الفنان اللبناني رامي عياش الذي رحب بالحضور، وكان بدأ الحفل بأغنية للفنان رامي عياش، ويأتي حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق الدورة الأولى للمهرجان في 2017 بمركز المؤتمرات على غير العادة في النسخات الثلاث السابقة، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.

وقامت إدارة المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة، ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داوود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، سلوى خطاب، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور: ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروى جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.