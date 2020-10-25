صرخة 2020 رواية جديدة تتناول "كورونا وانفجار بيروت" بمعرض كتاب الشارقة

يوقع الكاتب بسام عبد السميع روايته الجديدة "صرخة 2020"، خلال الحفل الأول لتوقيع الكتب المقرر إقامته يوم 4 نوفمبر الساعة السادسة مساء على هامش فعاليات الدورة الـ39 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب2020، حيث اعتمدت إدارة المعرض الحفل الأول لتوقيع المؤلف عدد من إصدارته.

ويتناول المؤلف في كتابه " صرخة 2020" أحداث العالم عبر لحظة حساب أحدثتها الصرخة "كورونا"، والجائحة القادمة، ولماذا تم الإغلاق والصرخة الأخيرة، وتحول التسلية الي حياة، وانفجار بيروت، والصدمة والتحول، ونبوءات الانتخابات الأمريكية، والفرضيات الضائعة وشهادة على حال الإعلام من واقع معايشة تجاوز ربع قرن من الزمان .

ويرصد بسام عبد السميع في روايته مشاهد الحياة بمختلف أطيافها خلال كورونا ورسائل العام 2020 قائلاً:"جاء العقاب و المنحة من جنس آمالنا وطموحاتنا بحياة استثنائية، فاتسم 2020 بالغرابة، والدهشة، والسرعة، والضراوة ليحدث على الأرض حالة من التيه داخل البيوت والطرقات بدرجة فاقت الضال في الصحراء".

وذكر أن ممارسة 2020 الضارية، أرهبت الجميع فهرب الكبار قبل الصغار، فقد أسمعت صرخات مولده ومراحل حياته الكوكب كله، فجلس الجميع بين الجدران في صمت وخوف دائم.

وقال بسام عبد السميع في تصريحات صحفية:" تباهى كورونا بسرعة الحركة.. فالتقيناه مفتخرين بسرعة السكون"، كما أخبرنا 2020 أن الأزمان ليست بطولها وقصرها، وأن الأحداث ليست بضجيجها وسكونها.. فها هو كائن ليست له حياة وبه قوة أشد من الأحياء، ليسقط كل المقارنات والمتقابلات والمتناقضات والثوابت والرياضيات.

وتابع الكاتب: تأثراً بأحوال المولود والكائن الغريب 2020، سارعت بإصدرهذا الكتاب قبل أن يفارقنا 2020، لأحقق السبق عليه ولو لحظة واحدة فقد أسقطنا جميعاً برمية واحدة وموجة واحدة !!. وألقى المؤلف الضوء على مراحل نمو العام 2020 واصفاً هذا العام في روايته بـ "المولود العجيب"، الذي نما أضاعف أقرانه وفاقهم أثراً وقوة مدوناً مع كل يوم من أيام عمره المعدود والمحدود حقبة زمنية جديدة .

وقدم عبد السميع عدة فرضيات وتساؤلات منها : ماذا سيحدث إذا جاءت عاصفة الجائحة عبر التكنولوجيا وفقدان الاتصال؟.. وماذا سيحدث عندما لم تعد أمريكا القوة العظمى بلا منازع؟.. وماذا سيحدث إذا تحول العالم إلى متعدد الأقطاب؟. كما تضمنت الفرضيات، التساؤل عن ماذا سيحدث إذا جاءت أوبئة جديدة ؟.. وماذا سيحدث إذا أغرق إعصار عالمي كل المدن الشاطئية حول العالم ؟.. وماذا سيحدث إذا استمر الوضع الحالي عبر دوامة من الفوضى المتزايدة والمواجهة؟.. وماذا سيحدث مع موجة جديدة من الصدمات غير المعروفة ؟.. وماذا سيحدث إذا تعددت أقطاب السيطرة على العالم؟!..وماذا سيحدث إذا عدنا مسلمين متمسكين بديننا ووحدتنا ؟.. وماذا سيحدث إذا سرنا إلى ما كنا عليه قبل الجائحة؟.

ومن الجدير بالذكر أن الكاتب أصدر عدة كتب منها : "رسالة النيل إلى السيسي"، و"الحج الاستثنائي" أول كتاب عن موسم الحج للعام 2020، مقدماً فيه رؤية خاصة لهذا الموسم تحت عنوان "الحج الاستثنائي" ومستعرضاً جهود المملكة العربية السعودية في إقامة شعائر الحج رغم الجائحة "كورونا"، إضافة إلى رواية التسجيلية للمعايشة خلال كورونا" مسافر في زمن المنع ، و"رحلتي مع النووي" الصادر الشهر الجاري والتي تتناول التجربة الصحفية للمؤلف في ميدان الطاقة النووية السلمية عبر مشروع براكة أول مشروع عربي لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية السليمة.