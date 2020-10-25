"الحركة الوطنية": مسار العملية الانتخابية يؤكد نزاهتها وشفافيتها

أشاد حزب الحركة الوطنية المصرية، بمسار العملية الانتخابية، وقال هاني العسال، مساعد رئيس الحزب إن مسار العملية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب، يؤكد نزاهة الانتخابات وشفافية إجراءاتها، في ظل منافسة شديدة بين المرشحين، مشيرا إلى أن إقبال الناخبين بكثافة علي صناديق الاقتراع، يستحق منها الإشادة وتوجيه التحية للمواطن المصري.

وأضاف "العسال": "الإقبال يعد أكبر مشهد لافت في المعركة الانتخابية، بما يؤكد حالة الوعي والفهم لدى المواطن ورغبته في استكمال بناء مؤسساته النيابية واختيار النواب القادرين على تحقيق طموحاته، وإحداث نقلة نوعية في المسار السياسي والديمقراطي".

وأشاد مساعد رئيس الحزب، في بيان له اليوم، بدور قوات الجيش والشرطة في تأمين اللجان ومحيطها وتوفير مناخ آمن يسمح للناخب بالإدلاء بصوته في سهولة ويسر، مشيرا إلى أن الانتشار الأمني على كافة الطرق والمحاور وأمام اللجان وفي محيطها، إلى جانب الدوريات المرورية المتحركة على الطرق، وجميعها إجراءات تعكس قدرة الدولة علي فرض هيبتها، وتمثل رسالة ردع لكل من يحاول أو يفكر أن يعبث مع أمن الوطن أو يهدد سلامة مواطنيه.

وتجري المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، في 14 محافظة، من إجمالي عدد محافظات الجمهورية، البالغ عددها 27 محافظة، وهي، الجيزة، الفيوم، بني سويف، والمنيا، وأسيوط، و الوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، أسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.

فيما يبلغ عدد القوائم المتنافسة في المرحلة الأولى 4 قوائم، قائميتن لكل من القائمة الوطنية من أجل مصر، في كل من قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، والثانية لقطاع غرب الدلتا وشرق الإسكندرية، فيما يخوض تحالف نداء مصر انتخابات المرحلة الأولى بقائميتن أيضا في كلا القطاعين، وتجرى انتخابات الإعادة في المرحلة الأولى يومي 23، و24 نوفمبر.