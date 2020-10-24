نقيب الإعلاميين يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

أدلى الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ، بصوته في الانتخابات البرلمانية، بمدرسة المستقبل بمدينة السادس من أكتوبر.

وبحسب بيان لنقابة الإعلاميين قال سعدة: إن مصر تشهد عرسا ديمقراطيا جديدا، وهو انتخابات مجلس النواب، الذي بدأ صباح اليوم، في 14 محافظة على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى.

وتابع نقيب الإعلاميين: أن إجراء تلك الانتخابات في هذا التوقيت، يعكس قدرة الدولة واستعداداتها الكاملة لهذا الحدث، موضحاً جاهزية مؤسسات الدولة المعنية لهذا الاستحقاق الديمقراطي.

وأكمل نقيب الإعلاميين: شاهدت سهولة سير العملية الانتخابية داخل اللجان وخارجها، ولاحظت إقبالا تصويتيا من جموع الشعب المصري مستحق التصويت، ما يدل على ارتفاع درجات الوعي لدى المصريين، وإصرارهم على استكمال بناء المؤسسات البرلمانية والتشريعية المصرية.

وكان مجلس إدارة نقابة الإعلاميين، عقد اجتماعا الخميس، برئاسة النقيب طارق سعدة، واتخذ فيه عدة قرارات بشأن متابعة التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب، منها تشكيل غرفة عمليات لمتابعه وتسهيل عمل الإعلاميين فى اللجان الانتخابية.

وقالت النقابة في بيان لها إن الغرفة تضم في عضويتها كلاً من سهام صالح، وكيل اول النقابة، محجوب سعدة، سكرتير عام النقابة، الإعلامى خالد فتوح، عضو مجلس الادارة وأمين الصندوق، الاعلامية ريهام إبراهيم عضو المجلس، والاعلامى أيمن عدلى، عضو المجلس.

كما اتخذ المجلس قرارا بتشكيل لجنة رصد أداء الإعلاميين أثناء تغطيتهم لانتخابات مجلس النواب برئاسة الإعلامية نادية مبروك عضو المجلس وعضوية كل من:

1- الدكتورة هويدا مصطفى- عميد كلية إعلام القاهرة

2- الدكتور محمد شومان- عميد كلية إعلام الجامعة البريطانية

3- نائلة فاروق- رئيس التلفزيون المصري

4- عبدالرحمن رشاد- رئيس الإذاعة الأسبق وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام الأسبق

5- الدكتور أيمن منصور- رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون

6- الدكتور إلهام يونس - رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون جامعة الشروق

7- أحمد عادل- مدير المرصد الإعلامي (مقرراً للجنة)

وأكد مجلس النقابة ثقته فى الإعلاميين المصريين المصرح لهم بتغطية الانتخابات بالالتزام بالمهنية الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى.