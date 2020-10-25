بعد الشيوخ والبرلمان.. تعرف على موعد انتخابات اتحاد الكتاب

بعد انطلاق الانتخابات البرلمانية، والتي تنتهي مرحلتها الأولى اليوم، ومن قبلها انتخابات مجلس الشيوخ، تساءل عدد من الكُتاب عن موعد محدد لإجراء انتخابات نقابة اتحاد كتاب مصر، والتي تم تأجيلها ثلاث مرات، منذ تحديد موعدها بمارس 2020، وكان آخر تأجيل في أغسطس الماضي.

أجاب الكاتب الروائي حمدي البطران، عضو مجلس إدارة الاتحاد الحالي، بأنه سيتم تحديد موعد للانتخابات خلال العام الجاري 2020، ومن المرجح أن يكون في ديسمبر المقبل.

وأضاف لـ"الوطن": أنه تم تحديد موعد 7 ديسمبر 2020 لنظر الاستشكال المقدم من الاتحاد، بعد أن قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار النقيب العام لاتحاد كتاب مصر، بالدعوة لعقد الانتخابات.

وأشار: لن يتمكن الاتحاد من تحديد موعد للدعوة للانتخابات قبل موعد نظر الاستشكال، ولكن من المقرر أن يتم تحديد موعد عقب نظر الاستشكال، استنادًا إلى ما تم من إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.

قامت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادى، في أغسطس الماضي بعمل استشكال على حكم محكمة القضاء الإداري التي قضت بوقف تنفيذ قرار النقيب العام لاتحاد كتاب مصر الصادر بتاريخ 8 أبريل الماضي، بالدعوة لعقد جمعيتين عموميتين للاتحاد بتاريخي 21 و28 أغسطس من الشهر نفسه لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وكان مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، أصدر قرارًا تنفيذيًا بالتمرير في مارس بتأجيل اجتماع الجمعية العمومية لإقرار الميزانية الذى كان مقررًا عقده يوم الجمعة 21 أغسطس الماضي، واجتماع الجمعية العمومية الثانية لإجراء انتخابات التجديد النصفي الذى كان مقررًا عقده يوم الجمعة 28 من الشهر نفسه إلى أجل غير مسمى.

وقد اتخذ هذا القرار التنفيذي من المجلس إنفاذًا لحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى المرفوعة ضد رئيس النقابة دكتور علاء عبد الهادي تطالبه بتأجيل انعقاد الجمعيتين العموميتين اتساقا مع قرار رئيس الوزراء.

وهي الدعوى رقم 51185 لسنة 74 ق الصادر حكمها بصيغته التنفيذية بتاريخ 18 أغسطس 2020.

وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، في أغسطس 2020، بوقف تنفيذ قرار النقيب العام لاتحاد كتاب مصر الصادر بتاريخ 8 أبريل الماضي بالدعوة لعقد جمعيتين عموميتين للاتحاد بتاريخي 21 و28 أغسطس الماضي، لانتخاب مجلس إدارة جديد، منعًا لتفشى فيروس كورونا.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حامد محمود المورالي وأحمد جلال زكي نائبي رئيس مجلس الدولة.