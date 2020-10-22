25 ألف جنيه تعويضا.. حكم لصالح اتحاد الكتاب ضد إحدى الشركات

حصلت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبدالهادى، على حكم ضد إحدى شركات الطباعة كانت النقابة تعاقدت معها من قبل لتولى أمر البطاقات والطابعات الخاص بالنقابة.

وجاءت الدعوى بناء على حصول الشركة على مبالغ دون وجه، حيث تسبب موظف سابق بالاتحاد في خطأ إدارى، بعدما تراخى فى تجديد خطاب الضمان البنكى للدفعة المقدمة، وقام بتسليمه للشركة دون إذن، وقد رفعت النقابة لتعنت الشركة دعوى فى رد حقوق النقابة مع التعويض وفق العقد المبرم معها، وجاء حكم المحكمة برد المبلغ بالإضافة إلى 25 ألف جنيه تعويض للضرر الأدبى والمادى الذى تعرضت له النقابة.

يشار إلى أن تلك الدعوى تأتى بعد حصول النقابة على حكم سابق بأحقيتها فى نسبة الـ2% والـ 5% من المحكمة الدستورية العليا.يذكر أن الجمعية العمومية غير العادية للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، كانت قد وافقت فى 2017، على تغيير شكل بطاقة التعريف النقابية، حماية لها من التزوير من جهة وتعديل عدد من البيانات مثل إرفاق الرقم القومى ووضع المهنة بناء على ما ورد فى بطاقة العضو إذا أحب أو وفق شعبته التى دخل النقابة بها، وذلك بعد تثبيت الصفة النقابية واعتبار الكتابة مهنة، كما وافقت على شركة الشربتلى انتر ناشونال جروب نظرا إلى خبرتها الخاصة فى هذا المجال التى لا تتوافر لغيرها، وبناء على ذلك وقعت النقابة عقدا معها لتوفير البطاقات والطابعة.

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد مؤخرا نتيجة الجوائز لعام 2020 كالتالي

جوائز التميز وقيمة كل منها 10000 جنيه

جائزة النقد الأدبى فاز بها الدكتور شعبان عبد الحكيم، حلمي القاعود، جائزة الرواية فاز بها محمود عوض عبد العال، مصطفى نصر، جائزة الشعر فاز بها الدكتور عبد الحميد محمود في شعر الفصحى، الشاعر السعيد قنديل شعر العامية.

جوائز الاتحاد وقيمة كل منها 10000 جنيه

جائزة شعر الفصحى فاز بها الشاعر أحمد حسن محمد شاهين، جائزة النقد الأدبي فاز بها الناقد محمد شوقي عبد الحميد.

جائزة القصة القصيرة فازت بها آمال محمد الميرغني، جائزة شعر العامية فازت بها الشاعرة سهير محمد متولي عوض.

جائزة الرواية فاز بها الروائي محمد سعيد أبو اليزيد شهاب، جائزة أدب الأطفال فازت بها هجرة محمود الصاوي

الجوائز الخاصة جاءت كالآتي: جائزة المرحوم يوسف أبو رية وقيمتها 5000 جنيه، فازت بها عبير مرسي علي، جائزة الشاعرة نوال مهنى وقيمتها 10000 جنيه، فاز بها الشاعر محمد حافظ حافظ محمد.

وقد تم حجب جائزة الدكتور عبد الغفار مكاوي، جائزة الروائي بهاء طاهر، جائزة الأديب محمد سلماوي، جائزة الناقد الدكتور حسن البنداري، جائزة الشاعر أحمد فضل شبلول.