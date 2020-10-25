"حماية المستهلك" يقدم 8 نصائح لشراء حلوى المولد: بلاش المكشوفة

وجه جهاز حماية المستهلك، تحذيرات ونصائح للمستهلكين بشأن حلوى المولد النبوي الشريف، لضمان سلامة المنتج.

وجاءت النصائح كالتالي:

1- اختيار المحلات والأماكن المرخص لها ببيع وتداول حلوى المولد الموثوق بها، والتي تتوافر فيها الشروط الصحية.

2- التأكد من سلامة الحلوى قبل شرائها، على أن تكون طازجة، وتتميز بالليونة واللون المشرق.

3- تأكد من وجود (تاريخ الإنتاج – انتهاء الصلاحية – اسم المنتج – اسم المصنع) مدونًا على الحلوى.

4- عدم شراء الحلوى من المصانع غير المرخصة، التي لا تخضع للرقابة الصناعية أو الصحية.

5- تأكد من نظافة المحل قبل الشراء منه.

6- يُراعى تخزين الحلوى في أماكن صحية جيدة التهوية، بعيدًا عن الحرارة والرطوبة والحشرات.

7- يُفضل تخزين الحلوى، ووضعها في الثلاجة، للمحافظة على فترة صلاحيتها.

8- ينبغي عدم شراء الحلوى المكشوفة والمعرضة للأتربة والجراثيم.

حلوى المولد بالتقسيط على 3 أشهر للعاملين بالبنك الزراعي

ويوفر البنك الزراعي، حلوى المولد بالتقسيط، إذ قال خالد وجيه، المستشار القانوني للجنة النقابية للعاملين بالبنك لـ"الوطن"، إنهم يوفرون خصمًا على الحلوى بنسبة 10% لأي شخص يريد شراءها، أما العاملون في البنك، فيتاح لهم تقسيط سعرها، مؤكدًا أنه تقليد يحدث كل عام.

وبحسب الإعلان المتوفر، توفر اللجنة النقابية للعاملين بالبنك الزراعي الحلوى، من خلال 3 أماكن مختلفة بأسعار مخفضة وخصم ما بين 11% و10% في حال الدفع الفوري، فضلا عن التقسيط.

وعلى غرار البنك الزراعي، توفر الشركة القومية العامة لمخابز القاهرة الكبرى، أيضًا، حلوى المولد للعاملين بها بالتقسيط لمدة تصل إلى 3 شهور، بأسعار تتراوح بين 55 و650 جنيهًا.

ولم يكن قرار التقسيط الأول من نوعه للشركة، حيث تتبع هذه العادة قرابة 10 سنوات، أما عن أسعار العام الحالي فالعلبة الكيلو متوافرة بسعر 55 جنيهًا، وحجم 2 كيلو بسعر 115 جنيهًا، و3 كيلو بسعر 200 جنيه، و5 كيلو بـ350 جنيهًا.