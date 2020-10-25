ننشر 35 مادة من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

ناقشت اللجنة الخاصة المشكلة لإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، 35 مادة من أصل مشروع القانون المعد من قبل الأمانة العامة للمجلس.

ورأس اجتماع اللجنة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور 30 عضوًا من أعضاء اللجنة الخاصة لإعداد مشروع القانون، وتصمنت المواد الثلاث الأولى لمشروع القانون تنظيم عمل المجلس.

وتنشر "الوطن" نسخة من المواد الـ35 التي نوقشت اليوم.

وعُقدت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وتضم اللجنة في عضويتها وكيلي المجلس المستشار بهاء ابوشقة والنائبة فيبي فوزي.

كما تضم اللجنة في عضويتها قامات قانونية وسياسية على رأسها المستشار فرج الدري، والدكتور محمد شوقي، وحسام الخولي، ومحمد شبانة، وسامح عاشور، وهاني سري الدين، وغيرهم من أعضاء اللجنة، وستكون أعمال اللجنة مغلقة بعيدًا عن كافة وسائل الإعلام.

وأوضحت فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، وأحد أعضاء اللجنة أن المجلس سينتهي خلال 30 يومًا من اللائحة، وقالت "ينتظرنا عمل مكثف طويل حتى تخرج اللائحة لتتناسب مع رقي وسمو دور مجلس الشيوخ".

وبشأن مشاركة المرأة في الانتخابات، قالت "فوزي" إن المرأة المصرية حصلت على مزيد من المكتسبات‎.

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