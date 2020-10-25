"حجازي": "الشيوخ" عقل يفكر للدولة المصرية.. ومشكلات الصحافة متوارثة

أكد الكاتب الصحفي ابراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس هو العقل الذي يفكر للدولة المصرية والشعب المصري.

وأشار إلى أن هناك تصور خاطئ لدي البعض، مفاده أن الغرفة البرلمانية الثانية ليس لها دور باعتبارها غير معنية بإصدار القوانين.

وقال في تصريحات صحفية على هامش اجتماع لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، أن المجلس أمامه كم من المشكلات المتوارثة والمتراكمة، ولكن ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي من إنجازات كبيرة في وقت قصير يجعل لدينا أمل في أننا نستطيع أن نفعل كل شيء، وفقًا للدور المعني به مجلس الشيوخ.

وفيما يتعلق بدعم المؤسسات الصحفية، أكد "حجازي"، أن الصحافة تعاني من مشاكل مثلما تواجه وزارات التعليم والصحة وغيرها من المؤسسات مشكلات، ولكن الصحافة دورها أشبه بدور وزارة التربية والتعليم، لا تحقق ربحاً ولكن تقدم كوادر بشرية مهمة للدولة المصرية، ومن ثم دورها مهم وفعال ولا يمكن التخلي عنها.

وأكد أن المشكلة التي تعاني منها الصحافة ليست مسؤولية من يرأسها اليوم، ولكنها مشكلة متراكمة من سنوات مضت ولم تجد من يحلها، لافتًا إلى أن إجمالي الدعم المقدم للصحافة لا يتعدى 700 مليون جنيه، وجزء كبير منها يذهب لتعويض ارتفاع أسعار الورق قائلًا: "لا يمكن الاستغناء عن الصحافة الورقية".

وتساءل: "كيف نتحدث عن تطوير وضخ دماء جديدة والمؤسسات القومية لاتعين أي صحفي منذ 10 سنوات؟"، مشيراً إلى أن من يتصور أن الصحافة بلا تأثير هو خاطئ، فتأثيرها أقوى من السوشيال ميديا، كما أنها تقدم حلولاً سريعة جداً بعكس مواقع "السوشيال الميديا" التي لا تقدم أي حلول.