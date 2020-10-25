عاجل.. بدء الاجتماع الأول لإعداد لائحة مجلس الشيوخ

بدأ الاجتماع الأول لإعداد مشروع الائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وحضور 30 عضوًا، هم أعضاء اللجنة.

وحرص أعضاء اللجنة على التواجد منذ الصباح الباكر للمشاركة في مناقشة عدد من الأمور المتعلقة بمشروع إعداد اللاىحة الجديدة.

وقال المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية اليوم، إنَّ لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تمثل جميع الأطياف المجتمعية والسياسية بالمجلس.

فيما ذكرت وكيل مجلس الشيوخ فيبي فوزي، إنَّ الاجتماع الأول للجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، سيبدأ باللائحة التي أعدتها الأمانة العامة وسيتمّ مناقشتها، والعمل عليها بالحذف أو الإضافة أو التعديل، لتنظم العمل في المجلس واجبات وحقوق النواب والتعامل مع أدوات اللجان النوعية والجلسة العامة.

وأوضحت وكيل المجلس، أنَّ المجلس سينتهي خلال ٣٠ يومًا من اللائحة، متابعة "ينتظرنا عمل مكثف طويل حتى تخرج اللائحة لتتناسب مع رقي وسمو دور مجلس الشيوخ"، متوقعة أنَّ يصدرها المجلس الجيد وبشأن مشاركة المرأة في الانتخابات مبينة أنَّ المرأة المصرية حصلت على مزيد من المكتسبات وشاركت في صناعة القرار.