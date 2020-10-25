صور.. الإعلان عن تحويل 5 روايات لنجيب محفوظ إلى مسلسل من 8 حلقات

شاركت الفنانة بشرى والفنانة جومانا مراد والفنان أشرف زكي والفنان عمر السعيد في حفل تحويل 5 روايات لنجيب محفوظ لمسلسل تليفزيوني، لعام 2022.

المسلسل سيكون بعنوان "القاهرة"، مع المؤلفة والسيناريست مريم ناعوم وإخراج تامر محسن وإنتاج IProductions ويتكون من 8 حلقات فقط.

ويوجد هؤلاء النجوم، حاليا، في الغردقة لحضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث افتتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم "يسرا، ليلى علوي، أحمد السقا وزوجته مها الصغير، عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، ياسمين صبري، رانيا يوسف، أمينة خليل، ريم مصطفى، روجينا و أشرف زكي، هاني رمزي، إلهام شاهين، هالة صدقي، منة شلبي، أروى جودة، إنجي المقدم، شيرين رضا، أحمد داود وزوجته علا رشدي، محمد فراج، جومانة مراد، غادة عادل، خالد أنور، أحمد مالك، سلمى أبو ضيف".

"سينما من أجل الإنسانية"، شعار الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي الذي يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

وشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي عرض فيلم قصير بتعليق صوتي للفنان ماجد الكدواني، واستعرض خلاله الأزمات التي تعرضت لها السينما بشكل عام على مدار تاريخها، وهذا العام بشكل خاص حيث انتشار جائحة فيروس كورونا وتوقف تصوير وعرض بعض الأفلام.

ومن جانبها قامت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

وعرضت قناة "أون" الاستعدادت لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرص عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع فساتينهن.