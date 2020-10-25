معلومات عن "فابريكا" بعد مشاركتها فرقة رضا في حفل افتتاح مهرجان الجونة

شاركت مؤسسة "فابريكا" للمسرح الغنائي في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، حيث شاركت فرقة رضا على المسرح، وقدمت الأداء الغنائي لأغنيات الفرقة بتوزيع جديد، كما شارك أعشاء المؤسسة بالأداء الحركي علي المسرح.

وضمت قائمة الفريق المشارك في الحفل كلًا من كريستسن مجدي، ونتالي ألان، وجانيت زكي، وعاليا ندى، وميرا وجيه، وريتا سباع، وسارة سليم، وعماد رشاد، وكريم مصطفى، وعمر وردة، ومهاب قداح، ودانييل هاني، ومينا عيد، ومحب سعيد، ومصطفي زاهد.

كما ضم الفريق المنسق مهاب قداح، ومدير الفعاليات دينا الزلاقي، ومؤسس والمدير الفني الدكتورة نيفين علوبة، ومصممة الرقصات الخاصة بـ"فابريكا" ميريت ميشيل.

ومهرجان الجونة السينمائي هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي، إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به.

ويقدم المهرجان الدورة الرابعة لمنصة الجونة السينمائية، التي هي فعالية موجهة لصناعة السينما، لغرض دعم وتَمكيِن صناع الأفلام العرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم المالي، والفني من خبراء الصناعة العرب والدوليين

وتتكون منصة الجونة السينمائية، من برنامجين، الأول هو منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي، واللذان يقدمان الفرص للسينمائيين، للتعلم والمشاركة من خلال جوائز مادية وعينية وورش لصناعة الأفلام وحلقات نقاش وطاولات حوار مستديرة، إضافة إلى محاضرات لخبراء صناعة السينما.

وتمنح المنصة جوائز قدرها 250 ألف دولار أمريكي، للمشاريع الفائزة في مرحلة التطوير والأفلام الفائزة في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتُمنح الجوائز بواسطة مهرجان الجونة السينمائي ورعاته وشركائه.