قبل أيام من التقديم.. اعرف الفرق بين الإسكان الاجتماعي والمتوسط

يبدأ صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال أيام، طرح كراسات الشروط الخاصة بمشروعي الإسكان الاجتماعي والمتوسط، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الأول من نوفمبر لذوي الإعاقة ولمدة أسبوع، ومن 8 نوفمبر للمواطن العادي.

ويتساءل كثيرون عن الفرق بين النوعين من الإسكان الاجتماعي والمتوسط، وفقًا للبيانات المعلنة، والتي ترصدها "الوطن" في التقرير التالي ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في طرح كراسات شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط، ضمن مبادرة الرئيس لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات يوم 1 نوفمبر المقبل لمتحدى الإعاقة و8 نوفمبر لكل المواطنين، على أن يستمر التقديم حتى يوم 7 من الشهر ذاته.

كراسة الشروط والمصاريف الإدارية

عند التقدم للإسكان الاجتماعي يتم شراء كراسة الشروط بـ100 جنيه، ويتم دفع 350 جنيهًا مصاريف إدارية.

أما في الإسكان المتوسط يتم سداد 150 جنيهًا ثمن كراسة الشروط، و400 جنيه مصاريف إدارية.

أسعار الوحدات السكنية ومقدم الحجز

في الإسكان الاجتماعي تأتي الأسعار كالآتي:

- الوحدة 75 مترًا يصل سعرها إلى حوالي 244 ألف جنيه، وبمقدم حجز 12.5 ألف جنيه.

- الوحدة 90 مترًا يصل سعرها إلى 310 آلاف جنيه، وبمقدم جدية الحجز 15.5 ألف جنيه.

أما الإسكان المتوسط فجاءت الأسعار ومقدم جدية الحجز كالآتي:

- الوحدة 100 متر جاء سعرها 471 ألف جنيه، ومقدم الحجز 48 ألف جنيه.

- الشقة ذات 110 متر، وصل سعرها إلى 503 آلاف جنيه، والمقدم 51 ألف جنيه.

- الوحدة 120 مترًا، يصل سعرها إلى 546 ألف جنيه، والمقدم 55 ألف جنيه.

دخل المتقدمين للاسكان الاجتماعي والمتوسط

وتم إعلان شروط دخل المتقدمين كالآتي:

- الحد الأدني للدخل: 1500 جنيه.

- الحد الأقصى للأعزب: 4500 جنيه.

- الحد الأقصى للأسرة: 6000 جنيه.

أما الإسكان المتوسط، فجاء كالآتي:

- الحد الأقصى للأعزب: 7000 جنيه

-الحد الأقصى للأسرة: 9000 جنيه.

مواصفات الوحدات في الإسكان الاجتماعي والمتوسط

الإسكان الاجتماعي، موجه في الأساس إلى الأسر محدودة الدخل، ومساحته أصغر، وهي مقسمة كالآتي:

- الوحدة الأولي: 75 مترًا مكونة من غرفتين وصالة وحمام.

- الوحدة الثانية: 90 مترًا مكونة من 3 غرف ومطبخ وصالة وحمام.

أما الإسكان المتوسط، فهو موجه إلى شريحة أعلى، وتتضمن النماذج أكثر من مساحة كالآتي:

- الوحدة الأولى: 100 متر مكونة من 3 غرف وصالة وحمام.

- الوحدة الثانية: 110 أمتار مكونة من 3 غرف وصالة وحمام.

- الوحدة الثالثة: 120 مترًا مكونة من 3 غرف وصالة وحمام.

وسواء كنت المواططن متقدم للإسكان الاجتماعي أو المتوسط فإن جميع الوحدات كاملة التشطبيات.

أماكن الوحدات السكنية

بالنسبة للإسكان الاجتماعي تتواجد الوحدات في:

- مدينة بدر بمنطقة حدائق العاصمة.

- حدائق أكتوبر.

- أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار".

- 15 مايو.

- العاشر من رمضان.

- العبور الجديدة.

- السادات.

- المنيا الجديدة.

- ملوي الجديدة.

- أسوان الجديدة.

- قنا الجديدة.

- سوهاج الجديدة.

أما وحدات الإسكان المتوسط فتتواجد في المدن الآتية:

- 6 أكتوبر.

- حدائق أكتوبر.

- حدائق العاصمة بمدينة بدر.

- 15 مايو.

- العلمين الجديدة.

- العاشر من رمضان.

- رشيد الجديدة.

- المنيا الجديدة.

- أسوان الجديدة.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت وجود تغييرات في أسعار الإسكان الاجتماعي والمتوسط بنسبة 10%.