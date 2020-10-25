فيديو.. محيي إسماعيل يفضل هاتفه عن مشاهدة فيلم بمهرجان الجونة

امتنع الفنان محيي إسماعيل عن مشاهدة الفيلم الفلسطيني "200 متر"، المشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.

وجلس "إسماعيل" خارج قاعة العرض ممسكًا بهاتفه المحمول دون إجرائه لأي اتصال هاتفي يحول دون مشاهدته الفيلم الذي توافد عدد من النجوم لمشاهدته، أبرزهم خالد النبوي، وآسر ياسين، وليلي علوي، وبسمة، وإنجي المقدم، وروجينا، وأشرف زكي وغيرهم.

ذكر أن عددًا من النجوم، حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث افتتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

وشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي عرض فيلم قصير بتعليق صوتي للفنان ماجد الكدواني، واستعرض خلاله الأزمات التي تعرضت لها السينما بشكل عام على مدار تاريخها، وهذا العام بشكل خاص حيث انتشار جائحة فيروس كورونا وتوقف تصوير وعرض بعض الأفلام.

ومن جانبها قامت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

وعرضت قناة "أون" الاستعدادت لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرص عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع فساتينهن.