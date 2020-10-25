مرشحة القائمة الوطنية: المشاركة في انتخابات النواب خير رد على قوى الشر

قالت النائبة سولاف درويش، مرشحة القائمة الوطنية "من أجل مصر" قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، إن مشاركة الناخبين بكثافة في انتخابات مجلس النواب المقررة يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، ضمن محافظات المرحلة الثانية هو خير رد وضمانه لدحض شائعات جماعات الشر حول المناخ الديمقراطي الذي تعيشه مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت: "أدعو كل مواطن أن ينزل ويشارك وألا يترك نفسه للشائعات بأن الانتخابات محسومة، وأقول لكل الناخبين "انزل وشارك وإن لم تشارك فلا تلومن إلا نفسك لأننا في مناخ ديمقراطي يحترم رأي الصندوق، وانت صاحب هذا الرأي والاختيار أمامك وتقدر تختار الأفضل سواء القائمة أو الفردي".

جاء ذلك خلال مؤتمر أهالي وشباب قرية "قلما" بمركز قليوب فى ضيافة لدعم النائبة سولاف درويش والقائمة الوطنية لاستكمال مسيرة العمل التي بدأت بها منذ خمس سنوات، ومناقشة أهم الموضوعات والمقترحات التي تهم الأهالي، بشأن ما تحتاجة القرية من خدمات عامة بمختلف المجالات، للعمل عليها وتنفيذها خلال الفترة القادمة.

وأوضحت "سولاف" أن الدورة الجديدة ستشهد أجندة مهمة وضعتها لاستكمال ماحدث في الدورة الماضية، والأولوية للانتهاء من قانون العمل الجديد الذي سيحدث توازن كبير بين العامل وصاحب العمل وفقًا للمعايير الدولية، وسيكون جاذب للشباب للإقبال على العمل في القطاع الخاص بجانب العمل على حل مشاكل تطبيق قانون قطاع الأعمال والتي ظهرت مع بداية تطبيقه مع حل مشاكل المعاش المبكر في قطاع المعاشات والتأمينات.

وتوجهت النائبة بالشكر للأهالي على الدعوة الكريمة وحسن الاستضافة والمشاركة الفعالة، بحضور لفيف من الأهالي وكبار العائلات ورجال العمل السياسي والعمل العام بقرية قلما.