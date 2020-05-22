سولاف درويش: يجب على النواب الإبلاغ عن مخالفات البناء لمواجهتها

أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية حريصة على القضاء على ظاهرة النمو العشوائي والبناء المخالف.

وأشارت في تصريحات لـ "الوطن"، إلى أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مشروع بشاير الخير 3 بالإسكندرية حول ضرورة التصدي لمخالفات البناء، ويجب التعامل معها بشدة من قبل المحافظات والوحدات المحلية.

وشددت سولاف على ضرورة تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها للقضاء على أزمة البناء المخالف وتصحيح أوضاع خاطئة ظلت الدولة تعاني منها لسنوات طويلة.

وقالت إنه يجب على جميع النواب الإبلاغ عن المباني المخالفة في المحافظات لوقف التعديات على الأراضي، والحفاظ على الثروة العقارية.

وأشادت سولاف بحرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على توفير الحياة الأمنة لسكان العشوائيات بمحافظة الإسكندرية من خلال افتتاح مشروع بشاير الخير 3، مبينة أنه على الرغم من جائحة فيروس كورونا، كان هناك حرص على افتتاح المشروع في موعده، وهو ما يدل على أن الدولة مستمرة في دعم مظلة الحماية الاجتماعية.