النائبة سولاف درويش: عمال مصر يشاركون في احتفالات ذكرى أكتوبر

أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها ستشارك اليوم في الاحتفالات بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والمقامة أمام المنصة في مدينة نصر.

وقالت النائبة لـ"الوطن": إن آلاف العمال سيشاركون في هذة الاحتفالية، تخليدا لذكرى الأبطال الذين حققوا النصر لمصر، لافته إلى أن هناك أكثر من 4 أتوبيسات تضم قيادات عمالية، في طريقها الآن من المؤسسة العمالية إلى النصب التذكاري؛ للاحتفال مع الشعب المصرى بانتصارات حرب أكتوبر.

ودعت بعض الأحزاب السياسية، وعلى رأسها الوفد ومستقبل وطن، المواطنين للمشاركة في الاحتفالات بنصر أكتوبر في الميادين الرئيسية، وأمام النصب التذكاري "المنصة"، بمدينة نصر.

وقال حزب الوفد، في بيان له، إن الدروس المستفادة من انتصار حرب أكتوبر مستمرة، ومثلما كان الجيش المصرى قادرا على مسح آثار هزيمة يونيو، واصل دوره العظيم في حماية الأرض والحدود والأمن القومي المصري، في كل وقت ومكان.

وكان نصر أكتوبر معجزة بمقاييس الحسابات العسكرية والاستراتيجية وقتها، لكنها تحققت وأذهلت العالم وخبراء الاستراتيجية، وعبرت القوات المسلحة قناة السويس وحطمت خط بارليف، وقدمت درسًا عسكريًا في الإرادة والمواجهة، ليظل هذا الحدث شاهدًا على بسالة المقاتل المصري، وقدرات الأسلحة المختلفة على ابتكار حلول غير تقليدية.