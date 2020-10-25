فيديو.. نشوى مصطفى: أنا أول من غنى "الشرع محلل أربعة"

نشرت الفنانة نشوى مصطفى عبر حسابها على موقع "فيس بوك" منشورًا، أشارت خلاله إلى أنها أول من غنت "الشرع محلل أربعة" أثناء حفل زفاف ابنها.

وكتبت نشوى "بالمناسبة أنا أول واحدة قال جملة (الشرع محلل أربعة) في فرح ابني، قولتها لمنة مراته".

وجاءت كلمات الأغنية "بيدو بيحبك أوي يامنة.. وانتي في قلبه مربعة.. خللي بالك وحاوطي عليه.. ده الشرع محلله أربعة".

وأعلن المطرب حمادة هلال، تغيير كلمات أغنية "الشرع محلل أربعة"، احترامًا لعلماء الدين، ولكل الجمهور الذي يقدره ويحترمه.

وكتب "هلال" عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، قائلًا: "بجد أنا بحب صناعة الأغاني أوي، وبحب جمهوري أوي أوي، ومن زمان وأنا عيل صغير الحمدلله والشكر لله ناجح، ومش بفكر أسرق فكرة ومجهود حد، عشان ربنا يباركلي في حياتي، بس بجد الفترة دي صعبة جدا فى عالم صناعة الأغاني".

وأضاف "أنا عرفت إن فيه ناس من علماء الدين زعلانة من كلمات أغنية الشرع محللي أربعة، فأنا احترامًا ليهم ولكل الجمهور، هعدل في كلمات الأغنية".

وطرح الفنان حمادة هلال، الخميس الماضي، برومو أغنيته الجديدة "الشرع محللي أربعة"، بعد ساعات من إعلان الفنان محمد رمضان عن طرحه لأغنية بعنوان "الشرع محلل أربعة".

وعلمت "الوطن" من مصدر مقرب من حمادة هلال، أن المطرب سجل الأغنية منذ فترة طويلة، ولكن وفاة والدته والظروف الصعبة التي تعرض لها، دفعته لتأجيل طرح الأغنية بسبب توقف نشاطه الفني، ولكن عقب علمه باسم أغنية محمد رمضان، قرر طرح أغنيته للتأكيد أن اسم الأغنية مسجل له منذ فترة طويلة.

"الشرع محللي أربعة"، من كلمات محمود صالح، وألحان جابر جمال.

وفي تصريحات سابقة، قال الفنان حمادة هلال، إنه ولد في محافظة الشرقية، ثم انتقل إلى حي الزاوية الحمراء في القاهرة، وعاش به نحو 15 عامًا، وكانت من أسعد أيام حياته، وتعلم فيها الكثير من المبادئ مثل احترام الكبير، وأصول "الجدعنة".

وأضاف "هلال"، في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، الجمعة، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، أنه خلال حياته مر بمراحل صعبة، وعمل في أكثر من مهنة خلال فترات الإجازة بالمدرسة.وأحيا الفنان حمادة هلال حفل ملكة وملك جمال الأطفال، الذي أقيم بمسرح الزمالك تحت اسم "مهرجان بيندولين"، وهي أول مسابقة متخصصة في مصر.وقدم "حمادة"، عددًا من أغانيه الشهيرة منها "بحبك أكتر حاجة"، و"جمالها أوه لا لا"، و"مش هقول"، كما حرص على الترحيب بالفنانتين راندا البحيري ومنى ممدوح اللتين حرصتا على التواجد لحضور الحفل، وصعدت "راندا" على المسرح وقال "هلال" إنه عمل معها عندما كانا صغيرين في أغنية "كل ما أفكر فيك".