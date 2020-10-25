البابا عن التصويت في انتخابات النواب: التكاسل مرفوض أمام واجب وطني مهم

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشعب المصري بمناسبة الانتخابات البرلمانية، فذكر أن العُرس البرلماني شيء مهم في حياة الشعوب، كما أن بناء برلمان قوي يُعني بناء دولة قوية، باعتبار أن التمثيل الشعبي القوي يُعد تمثيلًا للدولة القوية، وهو ما يسعى اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل المسؤولين في الدولة من بناء دولة مصرية عصرية.

وأضاف "تواضرس"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "MBC مصر"، أن الانتخابات في مصر تّمر بأمن وسلام، سواء انتخابات الشيوخ التي انتهت منذ أسابيع، وكذلك انتخابات النواب في الخارج، والانتخابات في الداخل على امتداد وقتها، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية واجب وطني من الدرجة الأولى.

وتابع: " إذا كنا نمارس الواجب ده كل 5 سنوات فهذا يُبين أهميته، مش حاجة يومية ممكن الواحد يستغني عنها يوم أو اثنين، أما التكاسل أو الإهمال وكل هذه الظواهر السلبية مرفوضة تمام أمام واجب وطني مهم وضروري".