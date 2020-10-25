بعد ساعات من طرحها.. موسيقى "الجو جميل" لعمرو دياب تتصدر تريند يوتيوب

تصدرت الموسيقى التشويقية لأغنية "الجو جميل" للمطرب عمرو دياب تريند موقع يوتيوب للفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر، بعد طرحها بساعات.

وطرح الهضبة أمس المقدمة التشويقية لجزء من موسيقى الأغنية وسط تفاعل رودا السوشيال ميديا معها.

"الجو جميل" من كلمات محمد القياتي، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد عادل، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان عمرو دياب قد طرح منذ أيام دويتو "أهي أهي" مع المطربة اليونانية إيريني بابادوبلو.

"أهي أهي"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وجرى تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا، بمشاركة عازفين أجانب، حيث شارك في العزف كل من إنريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "أوكرديون"، ديميتريس لاباس "أوكرديون".

وتعد أغنية "أهي أهي"، ثاني تعاون بين عمرو دياب ومطربي اليونان، حيث سبق وأن تعاون مع النجمة اليونانية أنجيلا دميتري في دويتو "بحبك أكتر"، و"حبيب قلبي"، اللتان صدرتا عام 1999.

وتعد إيريني بابادوبلو، واحدة من أشهر المطربات اليونانيات، وحققت أحدث أغنيتها" رقصة قلبي" نجاحا كبيرا عند طرحها باليونان.

ونشر "الهضبة" عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، صورة مع المطربة إيريني بابادوبلو والتي شاركته بأغنيته الجديدة "أهي أهي" والتي طرحها مؤخرا.

يذكر أن هذا الصيف شهد حضورا قويًا للهضبة عمرو دياب، حيث طرح مع بداية الصيف أغنيته "يا بلدنا ياحلوة" والتي تصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي، وطرح بعدها أغنيته "أماكن السهر" والتي حققت نسب مشاهدات مرتفعة عبر موقع يوتيوب، وكذلك تطبيقات الموسيقى المختلفة.