10 معلومات قبل حضور جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد

تعقد النقابة العامة للمحامين جلسة حلف يمين لخريجي وخريجات كليات الحقوق، غدًا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، وأيام الأحد والإثنين والثلاثاء، الأسبوع المقبل، برئاسة رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة.

"الوطن" تنشر 10 معلومات وتنبيهات للمحامين الجدد يجب معرفتها قبل حضور جلسة حلف اليمين:

1. تعقد الجلسة بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر.

2. تبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا.

3. يتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة.

4. ضرورة الالتزام بالبدلة الكاملة، والكرافتة، وروب المحاماة.

5. نبهت إدارة السجلات بالنقابة على الخريجين القادمين لأداء حلف اليمين عدم الحضور مع ذويهم، وذلك لعدم الازدحام داخل وأمام أبواب القاعة.

كما أصدرت إدارة السجلات بالنقابة العامة للمحامين مجموعة من التنبيهات للمحامين الجدد بشأن الجلسة كالآتي:

1. إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لسرعة تسليم الكارنيهات إلى المحامين الجدد في نفس الوقت داخل قاعة الحلف.

2. إحضار رقم القيد الخاص بالمحامي أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على المحامين بقاعة حلف اليمين.

3. لمن لم يحصل على رقم القيد.. التوجه إلى إدارة السجلات بمقر النادي النهري للمحامين في المعادي في موعد سابق ليوم الحلف، للحصول عليه وإحضاره خلال جلسة حلف اليمين.

4. لمن لم يتمكن من استلام كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن، داخل القاعة، لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس.

وكان النقيب العام للمحامين رجائي عطية، قال في وقت سابق لشباب المحامين: "إذا كان هناك أمل في أن تعود المحاماة إلى عهدها، فهذا الأمل فيكم أنتم أصحاب القلوب الخضراء والصفحات النقية التي لم تتلوث بعد، وأنا في عمري الـ82 أقاتل لكي نعود إلى المحاماة، فأذهب إلى مكتبي في التاسعة صباحًا، ولا أغادر إلا في الخامسة مساءً، وأفتح بابي للقاء المحامين والمحاميات أيام الأحد والثلاثاء والخميس؛ لأسمع منهم مطالبهم وأحاورهم".