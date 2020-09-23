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5 تعليمات للمحامين الجدد قبل الذهاب إلى جلسة حلف اليمين بالنقابة

كتب:

إسراء سليمان
06:43 ص | الأربعاء 23 سبتمبر 2020
نقابة المحامين

نقابة المحامين

أعلنت إدارة السجلات بالنقابة العامة للمحامين، مجموعة من التعليمات، والتنبيهات المهمة للمحامين الجدد، بشأن جلسة حلف اليمين القادمة.

"الوطن" ترصد 5 تعليمات حددتها النقابة لشباب المحامبن، وجاءت كالتالي:

ـ لسرعة تسليم الكارنيهات إلى السادة المحامين الجدد في نفس الوقت داخل قاعة الحلف.. إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

ـ إحضار رقم القيد الخاص بالمحامي أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على السادة المحامين بقاعة حلف اليمين.

ـ لمن لم يحصل على رقم القيد.. عليه التوجه إلى إدارة السجلات بمقر النادي النهري للمحامين في المعادي في موعد سابق ليوم الحلف، للحصول عليه وإحضاره خلال جلسة حلف اليمين.

ـ لمن لم يتمكن من استلام كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن ـ داخل القاعة ـ لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس.

ـ الالتزام بالحضور في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمقر انعقاد الجلسة بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر ـ بجوار قسم الأزبكية ـ شارع الجلاء.

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