على 3 مراحل.. تفاصيل سقوط عصابة أجنبية لترويج الهيروين في مصر

خطة أمنية معقدة نفذها قطاع الأمن الوطني للإيقاع بعصابة مخدرات دولية خططت لإغراق البلاد بمخدر الهيروين، حيث قامت الأجهزة الأمنية بتعقب 3 شبكات مخدرات دولية للايقاع بالمتهمين الذى يحضرون من الخارج ويتمركزون في المحافظات.

وأعدت الأجهزة الأمنية خطة معقدة تم تنفيذها على مدار 23 يومًا بعد رصد وصول تاجر هيروين أجنبى إلى البلاد للإشراف على تهريب أكبر صفقة هيروين تقد بحوالى 20 كيلو من المخدر الخام، وتم ضبط المتهم في سرية واستدرج باقى العصابة.

ونجحت 3 فرق أمنية في ضبط أربعة من العناصر الإجرامية يحملون جنسية دول مختلفة عقب وصولهم للبلاد، حال تواجدهم بمحافظتي القاهرة والجيزة، وضبط بحوزتهم كمية من مخدر الهيروين الخام وزنت 10 كيلو جرام.

كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الجيزة، من تحديد وضبط باقي عناصر التشكيل، وتبين أنهم 4 أشخاص يحملون جنسية دول مختلفة، وضبط بحوزتهم كمية من مخدر الهيروين الخام وزنت 1 كيلو، ومبلغ مالي و4 هواتف محمولة، حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا دوليا فيما بينهم وبين العناصر المضبوطة مسبقًا، تخصص في جلب وتهريب مخدر الهيروين الخام من إحدى الدول العربية لترويجه على عملائهم داخل البلاد.

وفي وقت سابق تمكن ضباط مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الجيزة من ضبط عناصر تشكيل عصابي، وتبين أنهم 3أشخاص، يحملون جنسية دول مختلفة، بحوزتهم كمية من مخدر الهيروين الخام وزنت 2 كيلو و 12,800 ألف دولار أمريكي و10,500 ألف ريال يمنى، و 1145 جنيه مصري، و5 هواتف محمولة، حال تواجدهم أسفل مسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً دولياً تخصص فى جلب وتهريب مخدر الهيروين الخام من إحدى الدول العربية لترويجه على عملائهم داخل البلاد.

وتبين أن المتهمين على صلة بأحد العناصر الإجرامية يحمل جنسية إحدى الدول، عقب وصوله للبلاد، حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة، وضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين الخام وزنت 8 كيلو.