غرق 11 مهاجرا في انقلاب قارب قبالة ليبيا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن 11 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم اليوم الأحد، إثر غرق قاربهم قبالة ليبيا.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة صفاء المساهلي على "تويتر"، إن: "11 مهاجرا على الأقل غرقوا صباح الأحد إثر انقلاب قاربهم قبالة ليبيا، وفق شهادة عشرة ناجين أنقذهم صيادون وخفر السواحل"، ولم تحدد المساهلي مكان وقوع الحادث، بحسب "فرانس برس".

ويأتي الحادث في أعقاب حادثتي غرق أخريين، أسفرتا عن مصرع خمسة مهاجرين الخميس، قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، و15 مهاجرا بينهم طفلان الإثنين، قبالة مدينة صبراتة الساحلية غرب ليبيا.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة على موقعها الجمعة: "انقلب قارب بعد ظهر الخميس قبالة لامبيدوسا في إيطاليا وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك.

وأنقذ صيادون 15 ناجيا من ليبيا والمغرب وتونس والجزائر. وبين المفقودين أو بين من يعتبرون متوفين أربعة ليبيين ومغربي".

وأضافت المنظمة أن "أكثر من 430 ليبيا حاولوا الوصول إلى إيطاليا هذا العام، مقابل 240 خلال الفترة نفسها العام الماضي"، ما "يعكس الظروف القاسية في البلد".

من جهته قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا فريديريكو سودا على تويتر: "تتواصل خسارة الأرواح وسط المتوسط التي ننبه إليها منذ أعوام وهي مرتبطة مباشرة بقلة عمليات الانقاذ في البحر".

ومنذ يناير الماضي، تم اعتراض نحو عشرة آلاف مهاجر في البحر أعادهم خفر السواحل الليبيون إلى ليبيا، ولقي 500 مهاجر على الأقل حتفهم هذا العام وسط البحر المتوسط، وفق المنظمة الدولية للهجرة.