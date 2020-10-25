صور.. 143 صوتا للقائمة الوطنية و50 لنداء مصر بلجنة قسم أول أكتوبر

حصلت "الوطن" على كشف بنتيجة فرز أصوات انتخابات مجلس النواب في اللجنة الفرعية رقم 163 ومقرها مدرسة الحي الأول للتعليم الأساسي التابعة لقسم أول أكتوبر، التي أدلى فيها 262 ناخبا بأصواتهم من أصل 3336، وكان عدد الأصوات الصحيحة 193 صوتا، مقابل 69 صوتا باطلا، فيما يتعلق بالقوائم، و186 صوتا صحيحا فيما يتعلق بالمقاعد الفردية مقابل 76 صوتا باطلا.

ويظهر الكشف تقدم القائمة الوطنية من أجل مصر، التي تضم تحالفا من الأحزاب يتصدرها حزب مستقبل وطن، والتي حصلت على 143 صوتا مقابل 50 صوتا لقائمة نداء مصر.

وفيما يتعلق بمرشحي الفردي أظهر الكشف تقدم مرشحي حزب مستقبل وطن الثلاثة على المقاعد الفردية بالدائرة التي تضم أكتوبر والشيخ زايد والواحات، والذين احتلوا الأرقام الثلاثة الأولى في كشوف المرشحين، بفارق ملحوظ عن غيرهم من المرشحين الذين بلغ إجمالي عددهم 50 مرشحا .