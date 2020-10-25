538 صوتا لأشرف عطا و271 لناصر أحمد في دار السلام بسوهاج

أظهرت عملية فرز اللجنة رقم 37 ومقرها المدرسة الابتدائية بأولاد سالم مركز دار السلام بسوهاج أن عدد من أدلوا بأصواتهم بلغ 1105 ناخبا وناخبة.

وحصل جابر الطويقي على 67 صوتا، وأشرف عطا على 538 صوتا، وياسر راشد 12 صوتا، علاء السمان 20 صوتا، أحمد توفيق 8 أصوات، صالح عمر 5 أصوات، وناصر أحمد محمود 271 صوتا، خالد عيسى 9 أصوات.

واغلقت اللجان الانتخابية البالغ عددها 1081 لجنة في محافظة سوهاج، أبوابها امام الناخبين البالغ عددهم أكثر من 3 ملايين ناخب وناخبة، في تمام التاسعة مساء، في انتخابات مجلس النواب والتي بدأت اليوم امس السبت .وبدأت اللجان الفرعية في عملية فرز الاصوات داخل اللجان، بعدها يتم حصر الاصوات وتسليمها الي اللجنة الرئيسية. وتنافس في الانتخابات 199 مرشحا بسوهاج للفوز بـ 14 مقعدا داخل 8 دوائر انتخابية في النظام الفردي.

وحرصت محافظة سوهاج على التأكد من تعقيم جميع اللجان الانتخابية وتجهيز مقرات اللجان والتأكد من جاهزيتها للعملية الانتخابية.

ومن جانبه أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن إجمالي عدد الناخبين بسوهاج يبلغ 3 ملايين و74 ألفا و205 ناخبين، وتضم المحافظة 8 دوائر انتخابية، و688 مركزا انتخابيا، و‏1081 لجنة يذكر أن محافظة سوهاج مقسمة إلى 8 دوائر انتخابية في مجلس النواب 2020، وتضم الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج "قسم اول وثان سوهاج ومركز سوهاج وجزيرة شندويل" ومخصص له مقعدين، والدائرة الثانية بمدينة أخميم وتضم "أخميم وساقلته" ومخصص لها مقعدين، والدائرة الثالثة ومقرها المراغة ومخصص لها مقعد واحد، والدائرة الرابعة ومقرها طهطا وتضم "طهطا، طما، جهينة" ومخصص لها 3 مقاعد، والدائرة الخامسة ومقرها، جرجا وتضم "جرجا، العسيرات" ومخصص لها مقعدين، والدائرة السادسة ومقرها المنشاه، ومخصص لها مقعد، والدائرة السابعة، ومقرها البينا، ومخصص لها مقعدين، والدائرة الثامنة ومقرها مركز دارالسلام، ومخصص لها مقعد واحد.