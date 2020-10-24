محافظ سوهاج: لدينا 8 لجان عامة و1000 لجنة فرعية و3 ملايين ناخب

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن اليوم الأول لأولى مراحل انتخابات مجلس النواب مر بشكل جيد، إذ جرى فتح اللجان الانتخابية في موعدها كما أن نسبة الإقبال رائعة.

وأضاف الفقي خلال تصريحات ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر شاشة "الحياة": "الاستعدادات التي قمنا بها قبل الانتخابات أنتجت ثمارها، فقد قمنا بأعمال الرش والتطهير وإتاحة لذوي الإعاقة ومساعدة كبار السن، وكل شيء لتسهيل العملية الانتخابية، والامور تسير بشكل مرضي، وفي سوهاج لدينا 8 لجان عامة وأكثر من 1000 لجنة فرعية و3 ملايين ناخب، ولم نسجل أي شكاوى".

وتابع، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة يشارك فيها مختلف المؤسسات الدولة، للسيطرة على اللجان بالكامل وتلقي الشكاوى منها ضد أي معوقات أو مشكلات قد تعطل سير العملية الانتخابية: "كل شيء كان إيجابي اليوم، ونتابع مؤشرات التصويت على مدار الساعة".

وتواصل الوزير، مع عدد من مديرى الأمن على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، مشيداً بما لمسه من انضباط ودقة فى تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية.

ووجه بضرورة التواجد الميداني لكل المستويات الإشرافية، والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية، وتذليل كل العقبات التي تواجه الناخبين، لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بما يساهم فى تهيئة الأجواء المناسبة للإدلاء بأصواتهم، والتعامل الفوري والحاسم مع كل المواقف الطارئة.

وكانت مركز الاقتراع فتحت أبوابها صباح اليوم أمام أكثر من 33 مليون ناخب في 14 محافظة لاختيار مرشحيهم في المرحلة الأولى للانتخابات التشريعية والتي تستمر يومين .

ويتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة ، وهما الدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد، تضم 11 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، ومخصص لها 100 مقعد، والدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا، وتضم 3 محافظات هى الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ومخصص لها 42 مقعداً .

وتواصل الوزير، مع عدد من مديرى الأمن على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وأشاد بما لمسه من انضباط ودقة فى تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية.

ووجه بضرورة التواجد الميداني لكل المستويات الإشرافية، والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية، وتذليل كل العقبات التي تواجه الناخبين، لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بما يساهم فى تهيئة الأجواء المناسبة للإدلاء بأصواتهم، والتعامل الفوري والحاسم مع كل المواقف الطارئة.

وكانت مركز الاقتراع فتحت أبوابها صباح اليوم أمام أكثر من 33 مليون ناخب في 14 محافظة لاختيار مرشحيهم في المرحلة الأولى للانتخابات التشريعية والتي تستمر يومين .

ويتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة ، وهما الدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد، تضم 11 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، ومخصص لها 100 مقعد , والدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ، وتضم 3 محافظات هى الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ومخصص لها 42 مقعداً .