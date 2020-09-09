محافظ سوهاج يتفقد مقر اللجنة العامة وعددًا من لجان "إعادة الشيوخ"

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مقر اللجنة العامة لإنتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ، عدد من اللجان الفرعية بنطاق مدينتي سوهاج وأخميم، اليوم برفقة نائبه الدكتور أحمد سامي القاضي للاطمئنان على سير الإنتخابات، وتوفير كافة الإجراءات اللازمة وأوجه الدعم .

رافق المحافظ خلال الجولة ماهر عبد الخالق وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعامر عوض رئيس حي شرق سوهاج، وفريدة سلام رئيس حي غرب، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم .

بدأ المحافظ جولته بتفقد مقر اللجنة العامة بإستاد سوهاج الرياضي، ثم تفقد لجان الإقتراع بمدرستي عرب الأطاولة الإبتدائية بأخميم، والشهيد طيار الثانوية بنات بحي غرب سوهاج"، واطمأن على توفير كافة سبل الراحة، موجها رؤساء حي شرق وحي غرب ومدينة أخميم بالتنسيق التام وتذليل أية عقبات، والتأكيد على إتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتكثيف أعمال تطهير اللجان، وأماكن إنتظار الناخبين، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان.

وأشار " الفقي " إلى انتظام سير العملية الانتخابية لليوم الثاني على التوالي، وعدم تلقي غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة أية شكاوى، مناشدا المواطنين ممن لهم حق التصويت بالنزول والمشاركة الإيجابية لاختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ.