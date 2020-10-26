بسبب الخلافات.. زوج يلقي بزوجته من البلكونة في روض الفرج

تباشر الجهات المختصة تحقيقاتها، في واقعة إلقاء زوج لزوجته من بالكونة شقتهما بمنطقة روض الفرج، ما أدى لإصابتها بكسور فى أنحاء متفرقة بجسدها، وأفادت التحريات الأولية، بوجود خلافات بينهما.

وتلقت مديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي، بنشوب مشاجرة بين زوجين، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن الزوج ألقى بزوجته من بالكونة المنزل، بعدما تعدى عليها بالضرب، وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم، وأُحيل للتحقيق، وصدر قرار بحجزه على ذمة التحريات.

وطلبت الجهات القضائية المختصة، تحريات المباحث حول الواقعة، واستعلمت عن حالة المجني عليها، لبيان مدى إمكانية استجوابها من عدمه.. وسنوافيكم بالتفاصيل.