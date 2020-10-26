محافظ الجيزة: قريبا انتخابات "الشيوخ" ستحظى بنفس اهتمام "النواب"

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن مصر بقيادتها السياسية وحكومتها وأجهزتها التنفيذية وشعبها العظيم، نجحت باقتدار في إجراء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، كما نجحت من قبل منذ أشهر قليل استحقاقات امتحانات الثانوية، ومجلس الشيوخ.

ولفت المحافظ في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أن إجراء وتنفيذ العملية الانتخابية بكافة دوائر محافظة الجيزة تمت وسارت على ما يرام.

راشد: القوات المسلحة والشرطة والوزارات تكاتفت مع المحافظة لإنجاح العرس

وأضاف أن أجهزة محافظة الجيزة ومديريات الصحة والتعليم والشباب والرياضة وكل الجهات المعنية تكاتفت من أجل إنجاح العرس الديمقراطي، في مرحلته الأولى، وأشار إلى أن الانتخابات على مدار اليومين الماضيين، تمت تحت إشراف قضائي تام ، وتحت إشراف دولي سواء من منظمات المجتمع المدني أو من وسائل الإعلام الدولية ، وهو الأمر الذي يوجه رسالة للعالم خلال إجراء هذا العرس الديمقراطي ، بأن مصر تشهد انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافية في أبهى صورها.

وتابع راشد، ردا على سؤال حول أسباب الاهتمام الزائد من المواطن المصري بانتخابات مجلس النواب أكثر من شقيقتها انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تلاحظ الإقبال الكبير في انتخابات النواب، قائلا: "منذ قديم الزمان اعتدنا أن يكون اهتمام المصريين بانتخابات النواب أكثر من انتخابات الشيوخ، وهو موروث أتوقع أنه خلال السنوات القليلة المقبلة، ومع زيادة وعي المواطنين المصريين ولمسهم لأهمية مجلس الشيوخ سيكون الاهتمام أكثر مما هو عليه حاليا، كما أتوقع أن تتساوى درجة اهتمام المواطنين بمجلس الشيوخ مع درجة اهتمامهم بمجلس النواب.

وأضاف محافظ الجيزة أنه اطمأن بنفسه على توافر كل أدوات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بجميع المقار الانتخابية بجميع دوائر محافظة الجيزة، فضلا عن التعاون الكامل بين المحافظة وكل الوزارات المعنية بالعملية الانتخابية وعلى سبيل المثال مديريات الصحة والتعليم والشباب والرياضة من خلال مندوبيهم في اللجان، بالإضافة إلى الجهود الضخمة التي بذلتها القوات المسلحة وأجهزة الشرطة لتأمين المقار الانتخابية في كل دوائر المحافظة.