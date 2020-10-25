محافظ الجيزة يدلي بصوته في انتخابات النواب بمدرسة أم الأبطال الثانوية

أدلى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بصوته في انتخابات مجلس النواب بلجنة مدرسة أم الأبطال الثانوية التجريبية للبنين بحى العمرانية .

وفور الإدلاء بصوتة دعا محافظ الجيزة المواطنين للمشاركة في العملية الإنتخابية لإستكمال مسيرة التنمية التي تحققت على أرض مصر مؤكداً أنّ المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ودورها في إنتخابات مجلس النواب يقتصر فقط على إتمام تجهيز المقار الإنتخابية من أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل وتواجد المولدات الكهربائية والتأكد من كفاءة وسائل الإطفاء و الإنارة بالطرق والشوارع المؤدية للمقار الانتخابية وتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للإنتخابات والوقوف بكل حيادية إتجاه المرشحي.

وأشار أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة للتنسيق والربط مع الجهات المعنية بإعداد المقرات لإنتخابات "النواب" لإستقبال الناخبين البالغ عددهم 5 ملايين و689 ألفا و401 موزعين على 1046 لجنة فرعية داخل 537 مركزا انتخابيا بالمدارس ومراكز الشباب.

واكد المحافظ ان غرفه عمليات المحافظة لم تتلقى اى بلاغات او شكاوى بشان سير العملية الانتخابية وأن الأمور تسير بشكل طبيعى فى اللجان الانتخابية مؤكدا علي المتابعة المستمرة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والتى تتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة مشيرا الى التعامل الفورى مع ايه احداث طارئة حرصا على سير العملية الانتخابية فى سهولة ويسر دون اية معوقات.

وأوضح المحافظ انه تم تهيئة المناخ الملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهوله ويسر موجهاً جموع المواطنين بالمشاركه الايجابية والذهاب إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن أصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي للنهوض بوطننا الغالي واختيار من يمثلونهم في مجلس النواب.رافق المحافظ خلال الجولة رئيس حى العمرانية ومدير مديرية التربية والتعليم ومدير مديرية الشئون الصحية