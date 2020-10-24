غدا.. وزيرة الثقافة تفتتح الدورة 13 لمهرجان الحرف التراثية

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، يرافقها الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدورة الثالثة عشر لمهرجان الحرف التراثية، وذلك يوم الأحد 25 أكتوبر في تمام الساعة السادسة مساءً بمركز سينما الجزيرة بأرض الأوبرا.

ويحرض حفل الافتتاح الدكتورة سلوى الشربيني رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون ولفيف من القيادات وممثلي المؤسسات والجمعيات الأهلية المشاركة، وتعتبر هذه الدورة مهداة لاسم الفنان الناقد الدكتور عبدالقادر مختار باعتباره من الرموز المساهمين في الحفاظ على التراث والهوية المصرية.

حول أهمية الحدث، قالت وزير الثقافة، في تصريحات صحفية، إنَّ "اهتمامنا بتنمية وتطوير مجال الحرف التراثية وما قد يرتبط بها من َمجالات فرعية، إنما هو جزء لا يتجزأ من الاهتمام بهويتنا الوطنية، والتي نسعى جميعاً من أجل صونها وحمايتها"

وأضافت "عبدالدايم": "ماضون بكل عزم وإرادة نحو تفعيل وتأصيل كل ما من شأنه الحفاظ على موروثاتنا الثقافية، والتي نستهدف استغلالها في تعميق الوعي والانتماء بقيمة هذا الوطن، ومن خلال خلق أجيال جديدة قادرة على مجابهة كل الأفكار الهدامة التي تستهدف النيل من استقرار وأمنه، وذلك باستخدام كافة أشكال الفنون والثقافة"

وقال "سرور": "يُعد مهرجان الحرف التراثية حدثاً سنوياً يهدف إلى التعريف بالحرف التقليدية التراثية ويُجسد الحرص على حماية إرث الأجداد في هذا المجال وتعزيز وعي الأجيال المقبلة بقيمته".

وتابع: "يقدم المهرجان كل عام برنامجاً متكاملاً من الفعاليات والأنشطة الثقافية محفزاً على تطوير منتجات الحرف بما يتلاءم مع المفاهيم والمتطلبات العصرية الحديثة مما يضمن استدامتها وجذب الأجيال الحالية والقادمة على تعلمها وممارستها، وفي دورته الثالثة عشر كل التقدير لشركائنا من جهات رسمية وجمعيات أهلية لتعاونهم الدائم معنا لاستمرار ظهور هذا الحدث بشكل ناجح ومميز عام بعد عام".

يحمل المهرجان هذا العام عنوان "الحرف التقليدية في عيون القاهرة الإسلامية"، وبتضمن حفل الافتتاح عرضًا للأزياء التراثية 25 قطعة من إنتاج الفن والحياة.