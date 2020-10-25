وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة 13 من مهرجان الحرف التقليدية

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مهرجان الحرف التقليدية والذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور بالتعاون مع عدد المؤسسات وجمعيات المجتمع المدني.

وتستمر فعاليات المهرجان، خلال الفترة من 25 حتى 29 أكتوبر الجاري بمركز سينما الحضارة، الملحق بمتحف الجزيرة بأرض الأوبرا والمقامة تحت عنوان "الحرف التقليدية.. في عيون القاهرة الإسلامية"، وتم إهداءها لاسم الفنان الراحل الدكتور عبد القادر مختار لعطاءاته البناءة في مجال تطوير وصون مجال الحرف التقليدية والتراثية .

وقالت "عبد الدايم" إن الفنون التراثية تحتل مكانة هامة فى المجتمع باعتبارها عنوانًا للهوية، مشيرة إلى ضرورة دعم الموروثات من فنون وحرف تقليدية باعتبارها أحد الأدوات الهامة للحفاظ على شخصية مصر العريقة والرائدة.

وتابعت: "مهرجان الحرف التقليدية يتيح الفرصة للأجيال الجديدة للتعرف على عناصر إبداعية شكلت جانبًا من حضارة الوطن"، مؤكدة أنه أحد فعاليات وزارة الثقافة الرامية نحو استدامة الاهتمام والتعريف بالصناعات التقليدية التراثية والترويج لها وخلق بيئة محفزة لاستمرار إحياء أحد أشكال الموروثات الفنية التي تميز الأمة إلى جانب تعريف الأجيال الجديدة بملامح الهوية الوطنية.

وأكدت الوزيرة العمل لنقل فعاليات المهرجان وعرضه في محافظات مصر تحقيقاً لمبدأ العدالة الثقافية، مشيدة بجهود الحفاظ على الإرث الثقافي والفني، موجهة التحية لجميع القائمين على تنفيذ وإقامة هذا المحفل.

كما وجه الدكتور خالد سرور الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على دعمها ورعايتها لكل الفعاليات المستهدفة الحفاظ على الهوية التراثية، بما يكفل تعميق الوعي بقيمتها لدى الأجيال المتعاقبة وبما يحقق المزيد من الولاء والانتماء الوطني، مضيفاً أن هذا المهرجان الفني يُجسد أهمية الحفاظ وصون التراث من الحرف التقليدية والسعي لتطويرها بما يتوائم مع المفاهيم والمتطلبات العصرية .

وكانت وزيرة الثقافة قد شهدت عرضًا للفنون الشعبية قدمته فرقة التنورة كما تفقدت الأجنحة المشاركة والتي ضمت معروضات ومنتجات من الحرف التقليدية كما شهدت عرضًا حيًا للأزياء التراثية بقاعة سينما الحضارة، حيث قدم العارضون خلاله مايقرب من 25 قطعة أزياء مثلت العديد من الأنماط التراثية المتنوعة.

يُشار إلى أن مهرجان هذا العام يُقام بمشاركة العديد من قطاعات وزارة الثقافة منها الهيئة العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية وبعض مؤسسات المجتمع المدنى الجمعيات منها (جمعية أصالة- جمعية أبناء أسوان مؤسسة الفراعنة للنسيج -موسسة مهنة ومستقبل -أندية اليونسكو للتراث والفن والثقافة)، هذا بجانب مشاركة الإدارة المركزية لمراكز الإنتاج الفني التابعة لقطاع الفنون التشكيلية بـ 235 قطعة فنية متنوعة تشمل المشغولات الجلدية والأواني النحاسية والحلي الشعبية والفضة والأعمال الخشبية والصدف والأواني الزجاجية.