نتيجة الدائرة الأولى بالبحيرة.. إعادة بين 6 مرشحين

أعلنت اللجنة الفرعية للانتخابات بدمنهور، الدائرة الأولى بمحافظة البحيرة، عن نتيجة فرز الأصوات بجميع لجان الدائرة، وانتهت نتيجة الفرز إلى إعادة 6 مرشحين ليتنافسوا على 3 مقاعد خاصة بالدائرة، وذلك بعد حصولهم على أعلى الأصوات الانتخابية ببندر ومركز دمنهور.

وأظهرت النتيجة حصول كل من: سناء برغش على 47 ألف 209 صوتا، فيما حصل عادل حماد على 42 ألف 184 صوتا، كما حصل عبد الرؤوف الطنيخي على 39 ألف 803 ألف صوتا.

وحصل محمد بهنسي على 27 ألف 555 صوتا، فيما حصل عصام الفقى على 19 ألف 929 صوتا، كما حصل عادل عقدة على 18 ألف 502 صوتا انتخابيا.

وبهذه النتيجة تصبح الإعادة بين المذكور أسمائهم، على أن تكون جولة الإعادة في المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفي الداخل يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر.