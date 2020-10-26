مؤشرات نتائج الدخيلة بالإسكندرية.. القائمة الوطنية 96499 صوتا

أعلنت اللجنة العامة لدائرة الدخيلة غرب الإسكندرية، والمخصص لها 4 مقاعد، حصد القائمة الوطنية من أجل مصر 96499 صوتا وحصد قائمة نداء مصر 30401 صوتا.

أما المرشحين الفردي، فجاءت بحصد النائب رزق راغب 77663 صوتل، وحسين العقاري 70083 صوتا، محمد عبدالناصر 62000 صوت، أحمد حسن خيرالله "حزب النور" 23674 صوتا، مصطفى الطلخاوي 54328 صوتا، منى حسن 26925 صوتا، أحمد خليل "حزب النور" 34350 صوتا.