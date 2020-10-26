التعليم: لا يوجد أخطاء بمنهج التربية الدينية للصف الخامس الابتدائي

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا توجد أى أخطاء بمنهج التربية الدينية المقرر على الصف الخامس الابتدائي، مشيراً إلى أنه لا توجد أى أخطاء في جميع المناهج الدراسية، موضحا الخطأ فى إحدى الآيات القرآنية في منهج كتاب التربية الدينية، والذى تمثلت في قوله تعالى: "وما هو على الغيب بضنين" في سورة التكوير، حيث إنها مكتوبة فى الكتاب "وما هو بضنين"، وأن الصورة المتداولة هي صورة من النسخة التجريبية لكتاب التربية الدينية المطور الخاص بدولة الإمارات الشقيقة عام 2016، وتم تدارك الأمر لديهم، ولا شأن للمناهج المصرية بالخبر المتداول.

وأضاف شوقي لـ"الوطن"، أن المناهج الدراسية يتم مراجعتها قبل طباعتها، ومثل هذه الإشاعات على صفحات التواصل الاجتماعي تثير البلبلة، مؤكداً أن العام الدراسي الجديد يسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي في الأسبوع الثانى من بدء الدراسة.

وتابع بأن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على اليوم الدراسي، مشيراً إلى أن الوزارة لم تتلقي أي شكاوى خلال الأسبوع الثانى من بدء العام الدراسي الجديد، مؤكداً أن هناك إلتزام تام من قبل الطلاب على الحضور للمدارس.

ونوه وزير التعليم، إلى أن المجموعات المدرسية اختيارية وليست إجبارية على الطلاب، موضحاً أن هناك إجراءات صارمة تتم داخل المدارس للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم الفصول الدراسية والمقاعد الخشبية ودورات المياه ومكاتب الإداريين، إضافة إلى التزام جميع التلاميذ بارتداء الكمامات الطبية، والتزام جميع أعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية بارتداء الكمامات، لمنع انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن الوضع الصحي بالمدارس جيد للغاية.